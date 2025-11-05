La reina Sofía acuerda con sus tres hijos la salida de Zarzuela

La Reina Sofía de España ha llegado a un acuerdo con sus tres hijos para abandonar de forma paulatina la vida pública y retirarse del entorno institucional del Palacio de la Zarzuela. Según informaciones recientes, la emérita ha decidido dar un paso al lado y cerrar una etapa de intensa exposición.

La idea que manejan fuentes del entorno es que, una vez concluida su formación militar, se producirá “el adiós definitivo” a la agenda oficial. Y es en ese contexto cuando la reina contempla instalarse en Grecia para pasar lo que ella define como “la recta final de su vida” lejos de la presión.

El fallecimiento de su tía, Irene de Grecia, compañera de largas décadas, ha sido un punto de inflexión. La reina desea cerrar su etapa en Zarzuela sin esa presencia familiar que siempre le fue cercana. En suma: una decisión íntima, acordada en familia, para poner fin a un ciclo.

Por qué ahora y qué supone para el futuro

Tras muchos años de servicio público desde que se convirtió en reina consorte, Sofía considera que el momento es el adecuado para reducir su actividad institucional. El entorno real también lo entiende como coherente: un relevo natural, sin estridencias, hacia una vida más privada. La conversación mantenida con su hijo, el Felipe VI, habría sido seria y tranquila, y terminó con la aceptación mutua de esta nueva etapa.

La meta es doble: por un lado, retirarse de la residencia oficial para no estar ya en el foco diario de la institución; por otro lado, trasladarse a su Grecia natal, donde desea vivir sus próximos años.

Además, la ausencia de su hermana, que se enfrenta a una enfermedad degenerativa, refuerza su decisión de marcharse fuera del ámbito de Zarzuela. Y así lo ha expresado: “sin ella, ya no quiero continuar en la agenda”. Este acuerdo, más que una renuncia dramática, se presenta como una salida digna, tranquila, y respetuosa con su legado. La reina ha decidido pasar página y dejar que la institución siga adelante sin la presencia habitual de quien tantos años representó y la familia lo respalda.

En definitiva, este movimiento personal y familiar marca el fin de una época. Para la reina Sofía, comienza un nuevo capítulo: menos protocolo, más intimidad. Y para la monarquía española, un gesto de transición suave hacia lo que vendrá.