La Reina Sofía comunica a sus hijos que los resultados médicos son demoledores

Hace ya muchas semanas que no podemos ver el aspecto que presenta Irene de Grecia. La última vez en la que pudimos apreciar el estado en el que se encuentra la hermana de la Reina Sofía fue en la boda de Nicolás de Grecia, donde pudimos ver a Irene muy arreglada, pero con claras muestras de que no estaba plenamente consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Pues, a pesar del maquillaje, sus expresiones faciales eran un claro indicador de que las cosas no estaban siguiendo un buen camino para la hermana de la emérita.

En este mismo sentido, según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, la propia Reina Sofía ya ha comunicado a sus hijos que la evolución de la Tía Pecu es nula. De hecho cada vez va a peor y sus capacidades cognitivas ya no son óptimas. Esta realidad ha sido más que confirmada por parte del equipo médico de Zarzuela que solamente está siendo capaz de mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de Irene de Grecia.

Ante esta situación, en la Casa Real ya se están preparando para un trágico final que se presenta absolutamente inevitable. Y es que tal y como le habrían comunicado los propios médicos a la Reina Sofía, ni un milagro podría salvar a su hermana, la cual ya no es ni capaz de reconocer a sus seres más queridos. Una situación que ha dejado rota a la emérita.

La Reina Sofía está tocada y hundida

La realidad es que el hecho de ver como su hermana se va apagando a tanta velocidad, ha estado pasando una seria factura a nivel emocional para la Reina Sofía, que está teniendo que aguantar un dolor descomunal. Una grave situación que ha hecho que se encuentre muy débil a nivel psicológico. Los golpes están siendo constantes para la emérita, que cuando no se entera de una nueva infidelidad por parte de su marido, tiene que ver como Irene de Grecia no es ni capaz de reconocerla.

Así pues, Felipe VI y sus dos hermanas ya saben de primera mano que la evolución de Irene de Grecia no está siendo nada favorable. El Alzheimer sigue causando estragos y las capacidades cognitivas de la hermana de Sofía ya no están funcionando.