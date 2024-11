La reina Sofía es quien ha pedido a su hijo, Felipe VI, que no se divorcie de Letizia

Sigue en el ojo público el posible divorcio de Felipe VI y Letizia. Pero nada parece estar más alejado de la realidad en la práctica. Con distancia, cada quien en su camino, los reyes siguen casados, y aunque se asegura que llevan vidas separadas, antes los ojos del mundo siguen cumpliendo con sus compromisos reales con una pareja bien fundamentada.

Pronto su hija primogénita cumplirá 18 años, y es con este hecho que han surgido las teorías sobre un posible divorcio en Zarzuela. Según rumores, los reyes han esperado que Leonor, la heredera al trono, cumpla 18 años para hacer pública su separación y finiquitar el divorcio. Esto es lo que asomo hace un tiempo Pilar Eyre, quien presume que esto ya fue acordado al mejor estilo de Ikañi Urdangarin y la infanta Cristina.

Ya se ha hablado de presunta negociación que Casa Real trató de hacer con Letizia para qué abandonará Zarzuela y que la reina no aceptó, parece que no está dispuesta a abandonar la corona a cambio de dinero. Paralelo a este rumor, se habla de que es la misma reina Sofía quien mantiene a raya la idea del divorcio, y que su hijo, obedientemente, se ata a una relación que no le hace feliz siguiendo las recomendaciones de su madre.

Más que un matrimonio, un equipo de trabajo

Más de 10 años han pasado desde que, se presume, los reyes cesaron la convivencia por recomendaciones de la reina emérita Sofía. Todo parece haber comenzado en el 2012, cuando Felipe se negó a perdonar la supuesta infidelidad de Letizia con Jaime del Burgo. Desde entonces la pareja no es un matrimonio, más bien se han convertido en un equipo de trabajo al igual que los reyes que le anteceden.

A los deberes y compromisos como una pareja real comprometida con su labor y rol de regentes, a puertas cerradas cada quien a lo suyo. Felipe vive una vida tranquila donde los fines de semana la pasa con amigos y alguno que otro rumor ha surgido de relaciones extramaritales, nada confirmado hasta los momentos. Letizia por su parte, suele viajar a las afueras de Madrid en compañía también de amigas, y recientemente se dice que sale con un empresario, pero al igual que con Felipe, no hay pruebas que den crédito a los rumores.

¿Qué pasaría si se divorcian?

El nacional.cat reveló algunos datos filtrados por David Rocasolano sobre las causas matrimoniales que firmaron Felipe y Letizia antes de casarse. Allí se contempla que en caso de divorcio, la ex presentadora de televisión, podría retomar su carrera abandonada para ser princesa en ese entonces. También que recibirá una asignación económica mensual vitalicia de los Presupuestos Generales del Estado, por ser la madre de la futura reina, Leonor. Se le garantizarán dos residencias oficiales, y un personal a su disposición.

Pero lo que se presume ha mantenido a Letizia en Zarzuela, a parte de la corona, es que si se separa del Rey Felipe una cláusula del contrato prenupcial acuerda que la custodia de sus hijas quedaría a cargo del monarca. Lo ciertos es que, lo de un posible divorcio son solo runrunes hasta los momentos, porque nada oficial se ha dicho al respecto, mientras tanto Letizia sigue siendo una reina excepcional que junto a Felipe VI, cumplen con sus deberes reales a toda cabalidad, tal y como lo sea la reina emérita Sofía.