La reina Sofía, fin de semana negro en Zarzuela, un empleado explica lo que vio por error

Ante la terrible tragedia que vive España el cumpleaños de la reina Sofía pasa desapercibido en un clima muy reservado. Si de por si la emérita reina no es amante de las grandes celebraciones, las circunstancias de este año la han llevado a celebrar de modo aún más sencillo que de costumbre el aniversario número 86 de su nacimiento.

La alegría no fue la emoción que dominó la ceremonia, pues la ausencia de sus nietas y de Letizia se hizo notar y, a esto hay que sumar la consternación que ha manifestado Sofía por las consecuencias del DANA en Valencia, que incluso ha sido donante de una alta suma de dinero para gastos de primera necesidad en la devastada zona de su país.

Las verdaderas razones

Se desconoce exactamente la ausencia de familiares cercanos en la celebración, pero se rumora que puede deberse a la tensión que hay en la corte desde hace un tiempo, y la evidente distancia entre la reina emérita y la regente.

Otras razones valoradas de la ausencia es que sus nietas se encuentran cumpliendo con sus deberes académicos y no pudieron viajar a Zarzuela. Por su parte, se presume que Letizia y Felipe no estaban en buenos términos el fin de semana porque Letizia no deseaba viajar a Valencia con el Presidente y su opinión no estaba siendo atendida. De hecho se presume que no volvió con Felipe a Madrid después de viaje a Valencia para visitar a los afectados por la tragedia ocasionada por le DANA, sino que debido a un posible conflicto entre ambos prefiero ir a Murcia a visitar a su madre.

Lo cierto es que su ausencia se hizo notar, los primeros en darse cuenta de que los familiares de reina no Sofía no llegaron fueron los mismos empleados. Este hecho ha dado de qué hablar, por lo que han surgido muchas especulaciones sobre las verdaderas razones de la ausencia de Letizia y sus hijas, que tampoco se han pronunciado respecto a la situación que azota a Valencia a causa de las fuertes lluvias.

Pese a la soledad, la reina se siente más viva que nunca

Su actividad constante y permanencia en labores propia de una reina la hacen sentir más joven que nunca. Con 86 años de edad, Sofía sigue siendo presidente de la la Fundación Reina Sofia, que se inclina hacia la defensa de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la cultura y otras nobles causas. Adicionalmente, se encarga también de ayudar en proyectos internacionales que apoyan a mujeres rurales a surgir a través de microcréditos.

Su trabajo le ha dado una reputación muy noble y abocada a las causas sociales y se siente orgullosa de aprovechar su posición para ayudar a quienes más lo necesita, incluso en ocasiones ha hecho público que no le gusta ser llamada “emerita” porque ella sigue ejerciendo sus funciones y desea ser reina activamente hasta la muerte.