La reina Sofía ha pedido a su hijo que la deje ir a vivir a Grecia

La reina Sofía atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. En los últimos años ha tenido que enfrentarse a pérdidas personales muy profundas que han afectado seriamente a su estado anímico. Primero fue la muerte de su hermano Constantino de Grecia, a quien apenas pudo despedir tras un repentino empeoramiento de salud. Poco después llegó otro golpe devastador: el avance imparable del Alzheimer en su hermana Irene, que ya no reconoce ni su propio nombre. Verla así, día tras día, ha sido especialmente duro para la emérita.

A este dolor familiar se suma una sensación constante de soledad. Hace tiempo que la familia Borbón vive dividida y, pese a algunos intentos de acercamiento, Sofía no ha conseguido cumplir uno de sus mayores anhelos: volver a reunir a todos alrededor de una misma mesa. La ausencia de encuentros entre sus nietos, especialmente entre Leonor, Sofía y sus primos, es algo que la entristece profundamente. Para ella, esa imagen de unidad familiar representa una especie de cierre emocional que siente cada vez más lejano.

En este contexto, la reina Sofía ha expresado a su hijo un deseo muy concreto: marcharse a Grecia. Allí, a diferencia de España, siente el calor de una familia unida, un entorno más cercano y un afecto que nunca ha dejado de percibir como propio. No se trata de una huida, sino de una necesidad emocional tras años de desgaste silencioso.

El dilema de Felipe VI y un futuro en transición

Felipe VI es plenamente consciente del estado anímico de su madre. Junto a las infantas Elena y Cristina, intenta mantenerla activa, animarla a hacer planes y evitar que pase demasiado tiempo centrada en la enfermedad de Irene. Sin embargo, la tristeza pesa. Según personas cercanas, Sofía duerme mal, come poco y muestra un cansancio emocional evidente. Aun así, su sentido del deber sigue intacto. La institución ha sido siempre su prioridad y, como ella misma ha demostrado durante décadas, está dispuesta a mantenerse en pie hasta el final.

Ese compromiso es también lo que ha frenado, por ahora, su salida definitiva de la vida institucional. Felipe VI le ha pedido que espere. El plan pasa por mantener su presencia hasta que Leonor y la infanta Sofía regresen definitivamente a Madrid. Con la menor ya encaminada hacia la universidad y la princesa aún inmersa en su formación militar, se calcula que a comienzos de 2027 la reina Sofía podría dejar sus funciones oficiales sin que ello suponga un vacío simbólico. Será entonces cuando se tome una decisión definitiva sobre su futuro.