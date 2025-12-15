Letizia deja a la reina Sofía fuera de la mesa de Nochebuena y Navidad

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y, con ella, llegan las reuniones familiares, las mesas llenas y los encuentros que, en muchos casos, no están exentos de tensión. Esto ocurre en cualquier familia, pero también en la Casa Real. Aunque desde fuera se intenta mantener una imagen de unión y normalidad, la realidad no siempre es tan sencilla. Este año, las celebraciones navideñas vuelven a poner el foco en las dinámicas internas de la familia real española, especialmente en la relación entre la reina Letizia y la reina Sofía.

Una Navidad diferente en la Casa Real

Durante años, la imagen habitual de la Navidad en la Casa Real incluía a la reina Sofía compartiendo mesa con el resto de la familia. Sin embargo, este año la situación es distinta. Letizia y Felipe VI pasarán las fiestas con sus hijas, Leonor y Sofía, pero sin la presencia de la emérita. Esta ausencia ha generado comentarios y especulaciones, ya que muchos interpretan este gesto como una muestra más de la distancia que existe desde hace tiempo entre Letizia y su suegra.

Aun así, desde el entorno más cercano se intenta rebajar la polémica. La Casa Real busca transmitir una imagen de normalidad y discreción, evitando grandes celebraciones públicas. A pesar de ello, la falta de la reina Sofía en una fecha tan señalada no deja de ser llamativa y refuerza la sensación de que las Navidades en Zarzuela ya no son como antes.

La reina Sofía, volcada en su familia más cercana

La ausencia de la reina Sofía tiene una razón de peso. En estas fechas tan especiales, ha decidido estar junto a su hermana, Irene de Grecia, conocida cariñosamente como la tía Pecu. Su estado de salud es delicado y la reina Sofía ha optado por pasar la Navidad a su lado, acompañándola y cuidándola en un momento complicado.

Este gesto refleja el carácter discreto y familiar de la emérita, que siempre ha priorizado el cuidado de los suyos. Lejos del foco mediático y de los compromisos oficiales, la reina Sofía elige una Navidad íntima, marcada por la cercanía y el apoyo emocional. Una decisión comprensible, aunque no evite que muchos vuelvan a mirar con lupa la relación entre Letizia y la familia política.

Así, mientras en Zarzuela se prepara una Navidad más reducida, la reina Sofía vivirá estas fechas lejos de la mesa oficial, pero cerca de lo que realmente importa para ella.