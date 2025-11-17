La reina Sofía ha pedido a sus hijos ir a vivir fuera de España

La reina Sofía atraviesa un momento complicado en su vida personal y pública. En los últimos tres años ha tenido que enfrentarse a pérdidas dolorosas: primero, la muerte de su hermano Constantino de Grecia a causa de un derrame cerebral, y después, el agravamiento de la enfermedad de Alzheimer de su hermana Irene, que ha olvidado incluso su propio nombre. Estas experiencias han dejado a la emérita profundamente afectada y solitaria, sobre todo considerando que la familia Borbón lleva más de una década dividida.

Su mayor anhelo sigue siendo ver a su familia unida, aunque sea por unos momentos. A pesar de algunos acercamientos entre sus hijos, la reina Sofía no ha logrado reunir a todos sus nietos en torno a la misma mesa, debido a tensiones que todavía persisten en la familia y a la prudencia de sus nietas para no coincidir con sus primos en actos públicos. Para ella, una última cena con todos sus seres queridos sería un sueño cumplido.

La decisión de regresar a Grecia

El estado de ánimo de la reina Sofía ha sido motivo de preocupación para Felipe VI, Elena y Cristina, quienes intentan distraerla y animarla lejos del entorno difícil que representa el cuidado de su hermana Irene. Actualmente, la emérita ni come ni duerme con normalidad, y su deseo de continuar activa en la vida institucional choca con la necesidad de preservar su bienestar.

Sin embargo, la planificación de su retirada ya está en marcha. Felipe VI ha pedido que espere hasta que sus nietas, Leonor y Sofía, terminen su formación y regresen a Madrid. La princesa Sofía comenzará sus estudios universitarios en la capital directamente, mientras que Leonor terminará su formación militar en 2026, por lo que se prevé que en enero de 2027 la reina Sofía deje sus funciones institucionales.

A su avanzada edad, la emérita ha expresado un deseo claro: quiere regresar a Grecia. Allí, lejos de la presión de la vida oficial española, podría disfrutar de la compañía de su familia extendida, en un entorno que le brinda cariño y tranquilidad. Aunque Felipe VI preferiría que permaneciera en Zarzuela, todo indica que la reina Sofía está decidida a pasar esta última etapa de su vida en el país donde sus raíces y recuerdos familiares siguen vivos, buscando paz, cercanía y, sobre todo, la calidez de quienes la quieren.