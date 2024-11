La reina Sofía llamó a su hijo el lunes para pedirle que ponga vigilancia a Victoria Federica en Madrid

Victoria Federica, hija de la infanta Elena y sobrina del rey Felipe VI, ha intentado, sin mucho éxito, convertirse en una figura influyente en el mundo de las redes sociales. Su número de seguidores apenas ha aumentado en un año. Se los 260.000 en octubre de 2023 ha pasado a los 320.000 actuales. Queda claro que la joven tiene dificultades para destacarse. A pesar de sus esfuerzos por seguir y dar "me gusta" a figuras ya consolidadas, parece que su carrera en el ámbito digital no termina de despegar.

En este sentido, Marc Florensa, un experto en redes sociales, fue muy claro en una intervención en el programa Socialité. Según Florensa, Victoria Federica es vista por muchos como un “parásito del sector”. La razón principal, según él, es que la joven no ofrece contenido auténtico ni ha trabajado de manera significativa para construir una carrera propia.

Victoria Federica genera rechazo entre las influencers

“A Vic Fede nos la han metido con calzador. Otros influencers que si se han trabajado llegar donde están, como Jessica Goicoechea, por ejemplo, que ha trabajado muchísimo en campañas, ha hecho sus propias empresas… no quieren contribuir a la proliferación de estos perfiles. Relacionarse con un perfil que tiene más repercusión que ella para ser llamada influencer, cuando realmente solo tiene un apellido, pues… Eso hace que no quieran relacionarse con ella”, señaló el experto en Socialité. A pesar de su apellido y su estatus social, Vic no ha logrado ser aceptada por los verdaderos influencers, quienes consideran que su visibilidad depende más de su linaje que de sus méritos.

La situación de Victoria ha sido un tema recurrente en la prensa. Pero aún con las críticas, la sobrina del rey no parece tomar demasiado en cuenta las opiniones de los expertos. Continúa su vida con una actitud relajada, participando en eventos de alto perfil, muchos de ellos impulsados por su padre, Jaime de Marichalar. Además, es común verla en fiestas hasta altas horas de la madrugada, disfrutando de su vida nocturna. Su obsesión: relacionarse con las altas esferas para ganar repercusión.

Victoria Federica agota la paciencia de los habitantes de la Zarzuela

Aunque estos comportamientos pueden ser aceptables en un contexto normal, la situación cambia cuando se trata de la residencia de la familia real en Zarzuela. Sobre todo el hecho de salir de fiesta hasta las tantas. En las últimas semanas, su presencia en el palacio ha generado incomodidad. Victoria Federica entra y sale a su antojo, regresando a veces a altas horas, y mostrando actitudes algo alocadas, especialmente cuando se ve influenciada por unas copas de más. Estos episodios han generado preocupación entre los encargados de la seguridad del palacio.

La figura de la reina Sofía, madre de Felipe VI, ha sido clave en el seguimiento de estos comportamientos. La monarca, siempre estricta con los estándares de conducta de la familia real, no ha podido pasar por alto estos incidentes. A lo largo de los últimos meses, la reina Sofía ha llamado la atención a su nieta en repetidas ocasiones, pero parece que las advertencias no han dado resultado. Ante esta situación, Sofía ha solicitado la ayuda de su hijo, el rey Felipe VI, para que tome medidas más estrictas.

Según fuentes cercanas, la reina Sofía habría pedido a Felipe VI que ponga en marcha una vigilancia discreta sobre Victoria Federica, especialmente en Madrid, para asegurarse de que la joven mantenga un comportamiento acorde con la disciplina y la imagen de la familia real. Esta solicitud pone de manifiesto el creciente malestar de Sofía ante la actitud de su nieta, cuyo comportamiento podría dañar la reputación de la monarquía.