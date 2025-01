La reina Sofía no acepta el novio brasileño de Leonor

Si hay un tema que genera preocupación, desde la llegada de Leonor a la mayoría de edad, es el tema de su pareja. La Princesa lleva tiempo viviendo como una joven libre y, como todas las chicas y chicos de su edad, quiere vivir la vida y disfrutar de su juventud. Una situación que la ha llevado, desde hace varios meses, a tener el primer romance del que tenemos conocimiento. Un noviazgo que la Princesa de Asturias mantendría con un joven brasileño residente en una de las zonas más lujosas de Nueva York y cuyo perfil no gusta nada a la Reina Sofía.

La realidad es que en Zarzuela no están listos para dar plena libertad a Leonor a la hora de elegir su futuro esposo, que, una vez casados se convertirá en Príncipe consorte de Asturias, un rango demasiado importante como para dejarlo al gusto de una joven de 19 años como Leonor, la cual está viviendo un sueño con Gab, apodo con el que se refiere a su novio, Gabriel Giacomelli, con el que no se habría visto pocas veces en Nueva York, ciudad a la que ha viajado frecuentemente en estos últimos tiempos y, no con la intención de para turismo por la Gran Manzana.

La Reina Sofía quiere otro hombre para Leonor

Una de las cosas que no acaba de llevar bien la Reina Sofía es el hecho de innovar y de cambiar de costumbres. Algo obligatorio en caso de que Gab llegara a Zarzuela. El joven brasileño es un perfil absolutamente disonante para lo que están acostumbrados a ver en la Casa Real, a donde nunca ha llegado una persona no europea. Y es que a Sofía no le gusta nada que llegue alguien de una cultura tan diferente, pues no considera que sea capaz de entender la importancia de su cargo y lo ve lejos de poder estar a la altura. Algo que ya ha comunicado a Felipe VI, que está al tanto de todo.

Ante esta situación, Leonor, que ya tenía una relación tensa con su abuela, habría decidido seguir a su aire y hacer caso omiso a la emérita que, lejos de buscar el bien de Leonor, está pensando en que no haya cambios sustanciales en la Casa Real, donde ya tuvieron suficiente lío con aceptar a una mujer divorciada como Letizia.

Juntos por Madrid, Londres y Nueva York

A pesar de que su relación no es pública, Leonor y Gab no escatiman en viajes y paseos juntos. Disfrazando su relación como si se tratara de una amistad muy especial, ambos han compartido múltiples viajes por Madrid, Nueva York y Londres, lo que deja muy claro que entre ellos hay mucho más que una simple amistad.