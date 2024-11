La reina Sofía padece una enfermedad irreversible sin cura

A pesar de los escándalos que llevaron a Juan Carlos I a abdicar y posteriormente a ser exiliado, la reina Sofía se mantuvo ajena a las fechorías de su marido. Dos figuras completamente opuestas, que ni siquiera han estado unidas por unos votos matrimoniales de hace más de 60 años. La madre del rey tenía un plan para sí misma, que sería morir dedicándose a lo más importante en su vida: ser reina. El compromiso que tiene con la corona pesa más y seguirá hasta el último de sus días. Es por eso que ninguna enfermedad la detendrá.

Por insistencia de la Casa Real, la agenda institucional de la reina Sofía tiene menos actividades. Así mismo, Felipe VI quiso hacerla entrar en razón. Sobre todo, hacerle entender que está en edad de jubilarse y gozar de una vida plena por el tiempo que le resta. Ahora que Leonor y la infanta Sofía tienen más apariciones y tareas reales ocasionales, su colaboración no es necesaria. Sin embargo, la emérita se niega a ceder y la preocupación en su entorno crece dado los signos de salud que ya demuestra.

En cada nueva aparición, Sofía aparece digna, resiliente y decidida. Quiere cumplir con sus obligaciones reales, digan lo que digan. Se trata del trabajo de su vida, fue formada desde joven para asumir este rol diplomático y ser profesional ante todo. Casa Real no ha tenido más que ceder, solo intentando espaciar sus apariciones y establecer escenarios que no sean tan agotadores. Aun con estas medidas, la revista Caras determinó que la salud de la reina es precaria. Tiene dificultades para moverse y para hablar. Dos afecciones que no mejorarán por su avanzada edad.

La reina Sofía se niega a seguir consejos, continuará dando de qué hablar

Si bien es cierto que la madre de las infantas Elena y Cristina siempre ha gozado de buena salud, en los últimos tiempos es precisamente este el tema de las noticias. Todo parece haber comenzado con su ingreso hospitalario el pasado abril, cuando tuvo una infección en el tracto urinario. Al final, se resolvió en cuestión de días y volvió a hacer su vida con relativa normalidad. No obstante, hay razones para creer que su estado empeora.

Uno de los sustos relatados por la prensa sucedió en estos meses cuando la emérita tuvo un traspié en público. Fue durante el funeral de su sobrino, Juan Gómez-Acebo. Saliendo de la iglesia, se tropezó con un escalón y los escoltas tuvieron que ayudarla para evitar una caída terrible. Algo similar volvió a pasar recientemente.

Durante la última entrega de los Premios Princesa de Asturias, llegando al Teatro Campoamor, “tropezó dos veces y se le vio un tanto ‘desorientada’” decía Monarquía Confidencial. También señalaban que los médicos habrían dado la instrucción a la royal de llevar un bastón para caminar, lo que disminuye la probabilidad de sufrir caídas estrepitosas. En cambio, ella no lo ve necesario e intenta dejarlo atrás en cada ocasión. Según fuentes cercanas, no quiere llamar la atención sobre su condición.

Previamente, se habría asomado la posibilidad de que la reina Sofía regrese a su Grecia natal junto con su hermana Irene, ¿podrán convencerla en algún momento de ceder su lugar en la institución?