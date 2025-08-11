La reina Sofía, verano negro en Zarzuela, la tía Pecu se muere y sus hijos, peleados, no se hablan

No corren tiempos nada sencillos para la reina Sofía. La madre de Felipe VI está viendo cómo el tiempo se lleva lo poco que le quedaba en esta vida y que la hacía feliz. Después de décadas sufriendo en silencio por un matrimonio que le genera repulsión y soportando todo lo que le hacía Juan Carlos I, tanto en público como en privado, la emérita ha comprobado que en la vejez tampoco puede acabar de ser feliz. Cuando parece que se recupera y el ánimo vuelve, un revés hace que todo se vuelva a desmoronar. Y así ha sido en este verano, donde, sea en Marivent o en Zarzuela, las malas noticias se acumulan.

En este sentido, las cosas ya venían en un mal estado por el grave empeoramiento de la hermana de la reina Sofía, Irene de Grecia, que por culpa del Alzheimer ha comenzado a perder todas sus capacidades cognitivas, llegando a un extremo en el que para ella esto ya no es vida. No es capaz de reconocer a nadie y ya no entiende la realidad en la que vive. Una situación que se ha visto agravada por culpa de los problemas internos en la Casa Real.

La disputa entre Elena y Felipe VI va a peor

Hace años que Felipe VI y su hermana mayor, Elena, no acaban de entenderse. Ambos tienen formas muy diferentes de entender la realeza y creen que Juan Carlos I debe actuar de forma completamente opuesta. Pues, mientras que él considera que su padre debe guardar silencio y esperar a que todo se calme, Elena cree que lo mejor es ir a la guerra con denuncias y con la redacción de sus memorias. Algo que pone de los nervios a Felipe VI y provoca varias peleas serias entre ambos hermanos.

Esta situación pone muy mal a la reina Sofía, que no soporta ver cómo la familia se va rompiendo por culpa de su forma tan dispar de entender las cosas. Esto ha empeorado el verano de una reina Sofía que está muy tocada mentalmente y que puede acabarse de hundir.

Así pues, entre el empeoramiento constante y preocupante de Irene de Grecia y las constantes peleas entre Felipe VI y la infanta Elena, el verano de la reina Sofía está siendo uno de los más complicados y delicados de su vida.