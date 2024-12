La relación del Príncipe Guillermo y Carlos III es muy mala y Camilla Parker Bowles es la culpable

El paso del tiempo no ha sentado especialmente bien a la relación entre el Príncipe Guillermo y el Rey Carlos III. Y es que, a pesar de que hace unos meses, tanto padre como hijo mantenían una relación cercana, el cada vez mayor poder de Camilla Parker Bowles dentro de Buckingham ha acabado provocando que el monarca haya perdido prácticamente, toda comunicación con su hijo. Un Guillermo que hace mucho tiempo que evita estar cerca de su padre Carlos III y, especialmente, de la Reina Camilla.

En este mismo sentido, según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, el principal motivo del distanciamiento entre Guillermo y Carlos no es otro que Camilla Parker Bowles. La Reina consorte siempre ha sido un elemento extraño en Buckingham, donde ha mantenido una relación muy tensa con el Príncipe Guillermo, quien siempre ha tratado de evitar tener contacto alguno con una Camilla a la que cada vez es menos capaz de soportar.

La cena prenavideña, la gota que colma el vaso

Ante esta situación ya crítica, el momento clave fue cuando Guillermo y Kate decidieron que lo mejor era ausentarse de la cena prenavideña de la Casa Real de Gran Bretaña. Un acto en el que la presencia de los Príncipes de Gales se consideraba esencial, pero de la cual se decidieron acabar ausentando, para estar al lado de la familia de Kate Middleton. Una decisión que sentó especialmente mal al Rey Carlos III que se sintió desplazado por su propio hijo y heredero al trono. Una situación que ha acabado dejando muy tocada la relación entre padre e hijo.

Cabe destacar que, mientras que Carlos interpretó la ausencia de su hijo como un feo desplante, Guillermo siempre lo ha vendido como un acto de generosidad hacia sus suegros. Sin embargo, la realidad es que Guillermo no puso pega alguna a no tener que pasar una velada cerca de Camilla Parker Bowles, a la que no quiere ni ver.

Camilla ha logrado distanciar a Carlos y Guillermo

La realidad es que finalmente Camilla Parker Bowles se ha salido con la suya. Y es que la Reina siempre ha tratado de alejar a Carlos III de sus hijos. Algo que ya logró con Harry y que tras esta Navidad está a punto de conseguir con un Guillermo de Gales que cada vez está más lejos de su padre.

Así pues, a raíz de la ausencia de los Príncipes de Gales en la cena prenavideña de la Casa Real, la relación entre Guillermo de Gales y Carlos III ha acabado muy tocada.