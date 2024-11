Leonor amenaza a algunos de sus ligues de una noche con consecuencias de gravedad si rebelan los encuentros

La presión de la vida pública La princesa Leonor, heredera al trono de España, se enfrenta a la presión constante que conlleva su posición. Siendo la futura reina debe cuidar en exceso lo que dice y hace, y parece que, cuando toma decisiones no apropiadas, toma fuertes medidas para que estas situaciones no salgan a la luz.

Se rumora que, Leonor, ha puesto limites drásticos para proteger su privacidad y ha advertido a algunos de sus ligues de una noche sobre las consecuencias graves que podrían enfrentar si decidieran revelar detalles sobre sus encuentros.

A ejemplo de los mejores

Esta es la estrategia que se presume siempre usa de Casa Real en estos casos, el silencio a cambio de dinero o amenazas. Y parece que Leonor sigue el ejemplo de quienes le preceden. A la princesa le gusta vivir una vida acorde a su edad, le gusta salir con sus amigos, visitar algunos bares… Y también, común para su edad, ligar.

Pero, aunque esto es de los más normal en la juventud, la presión social que enfrenta Leonor por ser de la sucesora al trono, la han llevado a callar a quienes en algún momento han tenido encuentros románticos con ella. En su posición, esto no puede saberse y, aunque se filtren algunas cosas, los detalles son hecho que, Leonor ha sabido ocultar a través de los mismos medios que ha aprendido su familia, especialmente de su madre. Ya se ha comentado en otras ocasiones que, presuntamente, la reina Letizia, ha sabido manejar con el soborno y la amenaza, sus más profundos secretos.

De los romances conocidos de Leonor

La princesa se enamoró muy joven, a sus 16 años ya vivía un romance juvenil con un compañero del internado de Gales, amor que no duro mucho tiempo. Poco después inicio una relación que si le causó gran ilusión pero que la llevo a conocer el golpe de la traición. Algunos medios revelaron en su momento que el joven no solo mantenía conversaciones de conquista con la hija de Felipe, sino también con una de sus amigas más cercanas. Esto parece desbastó a Leonor quien, aunque quiso tomar medidas en el momento, no uso su poder para vengarse. Sin embargo, según algunas fuentes, les juro que no olvidaría sus nombres cuando fuera reina.

Esta situación ha generado un debate sobre el derecho a la intimidad de las figuras públicas y cómo manejan su vida amorosa. La vida de la hija de Felipe y Letizia ha estado bajo el escrutinio público desde su nacimiento, y a medida que crece, el interés por su vida personal se intensifica.

Leonor ha estado intentando mantener un perfil bajo, pero las noticias sobre su vida amorosa han comenzado a circular, especialmente las medidas contundentes que supuestamente ha tomado para que, aquellas personas con las que ha salido, no revelen ningún detalle en los medios o redes sociales, y así no solo cuidar su imagen sino evitar consecuencias en el reinado de su padre y también, en su futuro como regente,