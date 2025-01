Leonor está viviendo un calvario en Elcano con medicación cada ocho horas

Desde que el buque escuela Elcano zarpó, con la Princesa Leonor a bordo, en Zarzuela ya se temían que la hija mayor de Felipe VI y la Reina Letizia y futura heredera al trono de España podía llegar a tener serias dificultades en alta mar, donde, hasta ahora Leonor no ha hecho más que sufrir y pasar días y semanas verdaderamente complicados. Lo que ha hecho que la Princesa de Asturias ya se haya planteado abandonar la aventura nada más comenzar.

En este sentido, desde el primer día, Leonor ha sido incapaz de hacer una vida normal en alta mar. Y es que, mientras que el resto de sus compañeros están siendo capaces de seguir las instrucciones de sus superiores y llevar a cabo todas y cada una de las labores que se les indican. Leonor todavía no ha podido terminar ninguna guardia nocturna. Pues, por culpa de los mareos provocados por la cinetosis, la hija de Felipe VI se ha pasado días enteros encerrada en su camarote, donde se refugia para vomitar por culpa de los mareos que la están afectando constantemente.

Leonor ya recibe ayuda médica

Ante el delicado momento de Leonor, el equipo médico de Elcano ya se ha puesto a trabajar para revertir la situación de la Princesa y facilitarle la vida a bordo del buque Elcano. De este modo, el equipo médico ya habría comenzado a administrar cada ocho horas una dosis de biodramina, un medicamento que según los especialistas debería servir para acabar de una vez por todas, con los mareos y vómitos, los cuales están haciendo que la vida de la Princesa Leonor en alta mar sea todo un infierno.

Las condiciones no ayudan a Leonor

Por otro lado, cabe destacar que la aventura a bordo de Elcano no está corriendo con la mayor de las fortunas. Y es que, a pesar de haber buscado las rutas más amigables, el paso por el océano no está siendo nada sencillo. La presencia de fuertes oleajes y de frentes meteorológicos están haciendo que la aventura de Leonor en alta mar se esté convirtiendo en una gran pesadilla. Pues, si con los mareos no fuera suficiente, la Princesa también debe hacer frente a las inclemencias del clima.

Así pues, desde el equipo médico de Elcano, ya han comenzado a administrar medicamentos contra el mareo para tratar de facilitarle la vida a la Princesa Leonor, que por culpa de la cinetosis está viendo como su aventura por el Atlántico se convierte en una pesadilla.