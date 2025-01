Leonor ha pedido ayuda a sus padres desde Elcano

Dos semanas atrás, la Princesa Leonor partía, entre lágrimas, del puerto de Cádiz, dando el pistoletazo de salida a una de las aventuras más trepidantes de toda su vida. Y es que, la Princesa de Asturias está viviendo, a bordo del buque escuela Elcano, su primera aventura de verdad en alta mar. Una aventura que, sin embargo, no parece que esté yendo por el buen camino que tanto ella como sus padres se imaginaban. Pues, todos los percances que Leonor podía sufrir, se han hecho realidad.

Como ya no hicimos eco unos días atrás, hay cierto nivel de preocupación, tanto en Zarzuela, como en el equipo médico que viaja a bordo de Elcano, respecto de la situación que está atravesando la Princesa Leonor. Y es que, los mareos y vómitos que parecían normales en la primera semana de aventura, están persistiendo y han comenzado a suponer un motivo de verdadera preocupación en todos los interesados, pues, Leonor no está siendo capaz de hacer vida normal, lo que ha comenzado a generar un importante malestar en la hija de Felipe y Letizia.

De hecho, según hemos podido saber, Leonor habría llegado en estos últimos días, a su límite. Y es que, lejos de ser capaz de asumir su delicada situación, la Princesa se ha frustrado con el hecho de que no puede hacer lo mismo que sus compañeros, se siente abandonada, sola e inútil. Situación que, mediante el teléfono satélite que tiene a su disposición, ya ha comunicado a sus padres.

Leonor está recibiendo apoyo constante

Ante la idea de tirar la toalla, tanto Felipe como Letizia se han puesto de acuerdo en apoyar constantemente a su hija para que sea capaz de seguir adelante y no se rinda. Además, los Reyes de España no están siendo los únicos que están mostrando su apoyo a Leonor, sino que los médicos de Elcano, junto a un equipo de psicólogos con los que la Princesa se comunica vía satélite, también están trabajando para convencer a Leonor de que rendirse no es una opción.

Sin embargo, la realidad es que el futuro de Leonor a bordo de Elcano dependerá de su evolución en cuanto a su estado de salud. Y es que si sigue con vómitos y mareos constantemente, la evacuación ya será inevitable. Pues, no sería seguro mantenerla en este estado en medio de Atlántico, rodeada de peligros.