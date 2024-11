Leonor no ha salido a la madre, Letizia, se niega a disparar contra animales

Leonor, heredera al trono de España, emprendió un nuevo desafío el año pasado cuando ingresó a la Academia General Militar de Zaragoza para su formación militar con el ejército de tierra, instrucción que representa una etapa crucial en su camino hacia el liderazgo como futura Jefa de Estado. Desde el primer día, Leonor demostró su valentía y determinación ante la presión y las expectativas que recaen sobre ella.

No obstante, la enseñanza de la formación militar ha resultado ser un reto para la princesa, debido a que no está acostumbrada a la severidad e intensidad de este tipo de entrenamiento, por lo que ha necesitado la atención constante de sus padres y un esfuerzo adicional por su parte. Sin embargo, tanto Letizia como Felipe, prefirieron que Leonor no recibiera trato preferencial durante su preparación para lograr una mejor integración con sus compañeros. Aunque cuenta con una tutora y un profesor particular, mantiene una dinámica social común y corriente para evitar situaciones incómodas y resguardar su seguridad.

La princesa Leonor demuestra su admiración y respeto por los animales

A pesar de que la sucesora al trono ha demostrado su compromiso con la formación militar, participando en las actividades físicas y psicológicas, la futura reina se ha opuesto a realizar una de las actividades tradicionales de la academia, y es que se ha negado a disparar. Su negativa a utilizar las armas, se debe al profundo respeto por la vida animal, situación que contrasta con la marcada tradición por la caza fomentada por su abuelo Juan Carlos I.

El periodista Fonsi Loaiza reveló que la reina Letizia comparte el mismo interés por la caza al igual que demás miembros de su familia, además resaltó que parte de los fondos públicos se destinaron a subvencionar cotos privados de caza pertenecientes a personas como Abello, Botín o los March.

La reina consorte y su particular interés por las armas

Pilar Eyre, experta en la Casa Real, asegura que Letizia ha gastado más de 70.000 euros en armas. A pesar de que la Casa Real no comparte imágenes de los reyes practicando este deporte, se menciona que han participado en estas actividades en múltiples ocasiones. De acuerdo con Eyre, la reina le regaló a Felipe una Purdey, un arma diseñada para cazar animales, “hay una atracción tremenda de los Borbones por las armas, al rey le enseñó a disparar su padre”, señala.

Este detalle revela una faceta poco conocida de la reina puesto que hasta ahora, su vida se ha desarrollado en el ámbito cerrado de Zarzuela. La privacidad se ha puesto en primer lugar y no tiene siquiera una cuenta de instagram pública, estas acciones la han distanciado de las personas que la han calificado como una mujer fría e inflexible, sin embargo recientemente la esposa de Felipe sostuvo una reunión con sus consejeros para elaborar un plan de cambio para conectar mejor con la población.

Por su parte, la Casa Real de manera estratégica ha compartido algunas imágenes de momentos íntimos importantes como la graduación de Leonor y la confirmación de la infanta Sofía, así como las despedidas respectivas a sus academias militares.