Leonor pone de patitas en la calle a la estilista de su madre

Leonor de Borbón es la futura reina, y su carácter se ha ido formando a la altura de las expectativas. Cuando algo no le gusta toma medidas, así estén su padre o su madre de por medio, la princesa parece no dudar para imponerse. La más reciente muestra de esto es que, parece haber decidido dar un paso al frente en el ámbito de la moda, dejando a un lado los consejos de la estilista de su madre, la reina Letizia. Esta decisión ha suscitado numerosos comentarios en los medios de comunicación, donde se cuestiona el estilo que ha marcado la imagen de la joven durante los últimos años que ha sido, evidentemente, influenciado por la consorte.

Leonor, quien ha sido habitual de las críticas por sus elecciones de vestuario, ha sido vista últimamente con atuendos que reflejan una estética más juvenil y acorde a su edad, alejándose de la imagen más conservadora y "madura" impuesta por el equipo de su madre. La princesa ha optado por un estilo que se adapta mejor a su personalidad, favoreciendo looks más frescos y contemporáneos, en lugar de los diseños que algunos consideraban demasiado formales y apropiados para una mujer mayor.

Adiós a la ropa de 50 años

La estilista de Letizia, que ha estado estrechamente vinculada a la imagen de la familia real, se ha enfrentado a críticas en el pasado por los atuendos que ha seleccionado para Leonor. Muchos expertos en moda consideraban que estos looks no solo no reflejaban el espíritu de la joven, sino que, además, la hacían parecer más mayor de lo que realmente es. Algunos comentarios en redes sociales e incluso en medios tradicionales apuntan a que los diseños usados eran inadecuados y no hacían justicia a la frescura y energía de Leonor, que ha sido juzgada por vestirse como una señora de 50 años.

La ruptura con la estilista de Letizia era, para algunos, un paso necesario. La reina ha sido conocida por su impecable sentido del estilo, pero a veces se le ha criticado por un enfoque que no siempre ha resonado con las nuevas generaciones. En este sentido, Leonor se esfuerza por distanciarse de esa imagen, eligiendo vestirse directamente con diseñadores que reflejan un estilo más acorde a su realidad y su mundo.

Hablan los expertos

El diseñador José Fernández conocido comoo Josie, no puedo evitar enviar algunos mensajes a Casa Real sobre la manera en la que visten a la princesa. "Los vestidos que se pone Letizia le quedan bien", pero a Leonor "no tanto".

Agrego que "No puede ser que una niña de 17 años vaya vestida como una señora… “Leonor tendría que ir muy básica, con un pantalón, un cinturón estrecho, un mocasín y una blusa". De esta forma, está seguro de que iría "mil veces mejor que con ese vestido aparatoso". Además, se tomó el atrevimiento de meterse en el papel de ser su estilista, agregando que "la vestiría muy austera, aunque un poco de estudiante de arte con el tobillo al aire y un mocasín”.

Leonor ya no es una niña y quiere tomar sus propias decisiones

Aunque la futura reina sigue escuchando los consejos de su madre en otros aspectos, parece que en el ámbito de la moda ha decidido marcar su propio camino. Esta autonomía en sus decisiones de vestuario puede no solo marcar el inicio de una nueva era en su imagen pública, sino que también puede influir en cómo se percibe a la familia real en su conjunto.

Los próximos eventos oficiales en los que participe Leonor serán, sin duda, observados con atención por críticos de la moda y seguidores de la familia real. Sin importar cuáles sean sus decisiones estéticas, lo que está claro es que la princesa está lista para presentarse al mundo como la mujer joven y comprometida que es, alejándose de las sombras de las expectativas que han marcado su vida hasta ahora. Con lecciones de vida y un nuevo sentido de estilo, la princesa Leonor podría estar llamando a la puerta de una nueva era para la monarquía española.