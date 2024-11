Leonor rompe totalmente la relación después de más de 1 año aconsejada por su madre

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, se ha puesto en el ojo de los medios de comunicación desde que su madre, Erika Ortiz, se quitó la vida cuando ella tenía tan solo seis años de edad. Desde ese momento, corrieron rumores de que la soberana tenía intenciones de adoptarla, algo que no ocurrió, pues la joven se quedó con su padre biológico.

A pesar de que durante su niñez la reina consorte fue una pieza fundamental en la vida de su sobrina, a medida que pasaba el tiempo también aumentaban las responsabilidades y la relación que Vigo tenía con sus primas y su tía se fue enfriando. Se especula que, debido a las malas influencias en el círculo cercano de la hija de Erika Ortiz, Letizia aconsejó a sus hijas distanciarse de Carla.

Problemas de salud mental que no ayudan a la sobrina de la reina

La primera vez que Carla pisó un centro psiquiátrico fue en el año 2022, como consecuencia de una ruptura amorosa que la dejó inestable a nivel emocional. Desde entonces, la joven ha pasado por diversos problemas de salud mental que no le han permitido salir de ese espiral negativo de emociones.

De acuerdo a un video publicado en las redes de Vigo, en el 2023 fue ingresada nuevamente a una institución psiquiátrica luego de señalar que padece de bulimia, un trastorno agravado por la autopercepción y la distorsión de su imagen corporal, conocido en el ámbito médico como trastorno dismórfico corporal.

“Me sirve mucho la terapia grupal. Al principio fui a mi médico de cabecera, quien me recomendó ir al psiquiatra. Mi apoyo han sido mis amigos y familia, también el baile me ha ayudado mucho porque así no pienso en nada”, puntualizó Carla Vigo.

Personas de su entorno han intentado ayudarla en vano