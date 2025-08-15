Leonor tiene nuevo ligue 12 años mayor: vacaciones en yate a 4.000 euros por día sin sus padres

La agenda oficial de la familia real en Marivent fue breve. Hubo recepciones cortas, saludos formales y fotos con políticos. Lo más comentado fue la aparición de Leonor junto a la reina emérita Sofía. Un gesto que reforzó la imagen de unidad y, al mismo tiempo, despertó rumores sobre un posible relevo generacional.

Al día siguiente, Leonor y su hermana Sofía acompañaron a sus padres a una exposición de Joan Miró. En total, apenas dos compromisos oficiales. Pero cuando estos terminaron, las vacaciones de la princesa tomaron un rumbo diferente. Todos viajaron a Grecia, pero cada uno por su lado.

Leonor decidió alquilar un yate de lujo valorado en unos 4.000 euros al día. Allí disfruta con un grupo reducido de amigos, lejos de la prensa y los curiosos. Entre ellos, según fuentes cercanas, se encontraría su nuevo novio, un hombre mucho mayor que ella, con un perfil discreto y estable. La discreción parece ser la prioridad de la Casa Real, y este acompañante encaja a la perfección.

Un nuevo romance muy distinto al anterior

Este nuevo chico ronda los treinta años y mantiene un bajo perfil mediático. Su familia tiene buena posición, pero nunca busca protagonismo. Su primer encuentro con Leonor habría sido en la Escuela Naval de Marín, durante la formación militar de la princesa. El contraste con su ‘amigo especial’ del Juan Sebastián Elcano es evidente. La relación anterior terminó con tensiones y celos. El joven buscaba aparecer en fotos y mostrarse constantemente, algo que Leonor ya no toleraba. Con el tiempo, lo que había sido un romance quedó reducido a una amistad.

En cambio, el nuevo acompañante es mucho más centrado y maduro. Prefiere el anonimato y se siente cómodo lejos de los focos. Para la princesa, parece un refugio tranquilo donde puede disfrutar de su tiempo libre sin presión. Su relación con él, aunque reciente, muestra un cambio hacia la discreción y la estabilidad, lejos del revuelo mediático que marcó sus experiencias anteriores.

Con estas vacaciones a bordo de un lujoso yate, Leonor demuestra que también busca momentos propios, con compañía selecta y lejos de las miradas públicas. La princesa inicia así una nueva etapa, personal y privada, donde parece haber encontrado alguien que encaja con su forma de vivir y de disfrutar la juventud, sin compromisos oficiales ni cámaras de por medio.