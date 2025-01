Leonor tiene síntomas peores en el Atlántico y empieza a preocupar a los médicos de Elcano

Los Reyes de España se despedían entre lágrimas de su hija Leonor mientras veían que el buque escuela Elcano abandonaba el puerto de Cádiz para comenzar una aventura de seis meses en alta mar. Una aventura, la de la Princesa de Asturias que no está yendo por el camino que todo el mundo esperaba. Pues, a pesar de que se presuponía que iba a tener que superar varias dificultades, la realidad es que desde que el buque salió del puerto, los problemas de salud no han dejado que Leonor pueda hacer vida normal como todos sus compañeros.

En este sentido, mientras que en los primeros días se concebía como algo normal que Leonor sufriera vómitos y mareos por culpa de la cinetosis, o el comúnmente conocido mal del mar. La realidad es que a estas alturas, la Princesa ya debería estar más que acostumbrada a los movimientos y al vaivén de la embarcación. Sin embargo, lejos de haberse recuperado y de poder llevar un día a día normal, Leonor sigue necesitando atención médica constante y vive encerrada en su camarote, de donde no sale en casi todo el día.

Ante esta situación, los médicos que viajan a bordo de Elcano, comienzan a estar seriamente preocupados por el estado de la Princesa Leonor, que si no se recupera podría desarrollar problemas cada vez más graves por culpa de la desnutrición y deshidratación, propiciadas por los vómitos constantes. Algo que ya ha llegado a Zarzuela, donde Letizia y Felipe VI ya se han comenzado a preocupar por su hija mayor.

Letizia quiere a su hija de vuelta

De este modo, la Reina Letizia ya habría comunicado a Felipe VI que quiere a Leonor de vuelta a casa si la cosa no mejora. Pues, si a estas alturas no ha mejorado, la Princesa de Asturias podría comenzar a tener problemas realmente severos en su organismo. Algo que da auténtico pavor a una Letizia que no quiere que su hija siga sufriendo los males de la vida en alta mar.

Por su parte, Felipe VI, que ya vivió en sus propias carnes esta experiencia, está convencido de que Leonor debe seguir viajando con sus compañeros y acabar de forjarse como una marinera más. Pues, para el Rey, sería toda una deshonra que su hija y heredera al trono abandonara la aventura a las pocas semanas de haberla comenzado.