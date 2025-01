Leonor utiliza disfraces para no ser reconocida en Madrid

Por culpa de su posición como Princesa de Asturias, Leonor se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de todo el país. Una situación que no le hace nada sencilla la vida a la hija mayor de Felipe VI, que, lejos de aceptar su posición habría comenzado a idear tácticas de ocultamiento para evitar ser vista cuando pasea por Madrid o cuando sale de fiesta en la noche de la capital o de Zaragoza, donde ya no es raro ver a Leonor recurriendo a gorras, capuchas y gafas de sol, para evitar ser reconocida con facilidad.

La Princesa Leonor ha descubierto en la vida nocturna, su ambiente ideal. Y es que, no son pocas las escapadas de la hija de Felipe VI y Letizia a Zaragoza y Madrid donde disfruta de lo lindo de la alegría de la noche. Pues, lejos de quedarse en casa estudiando y formándose académicamente como quisiera Letizia, Leonor está más centrada en su ocio y en disfrutar de la vida que de otra cosa. Algo que pone de los nervios a su madre, que ya no sabe qué hacer para evitar que su hija saque su peor versión en la vida de noche.

Los métodos de ocultación no sirven con Letizia

Sin embargo, parece que los problemas de Leonor no están solo en no ser reconocida por la calle. Si no que deberá tratar de evitar que su madre sepa todo lo que hace en la noche. Y es que, mientras que muchas veces sus gafas de sol, gorras y mascarillas le han servido para que nadie la reconozca por la calle, no lo han hecho para evitar que su madre sea consciente de sus escapadas por Zaragoza y Madrid, las cuales tienen a la Reina absolutamente escandalizada.

Por su parte, los que tampoco pierden de vista a la Princesa Leonor, son sus equipos de seguridad que da igual como vaya vestida, siempre cuidan de cerca a la hija de Felipe VI, a la que no en pocas ocasiones han tenido que rescatar de varios locales de Zaragoza a altas horas de la madrugada y en condiciones, como mínimo, poco óptimas.

Las enseñanzas de Letizia juegan en su contra

Si hay alguien que durante su vida ha hecho uso de los mejores métodos de ocultación, esa es la Reina Letizia, quien muchas veces ha sido vista usando gafas de sol, bufandas y ropa holgada para evitar ser reconocida por las calles de Madrid. Unos métodos que ahora imita su hija, Leonor para poder salir de fiesta de forma anónima y sin ser acosada por las calles.