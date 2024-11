Letizia, contra Felipe VI en Valencia, culpa a los amigos del rey, no regresó a Madrid

Los reyes de España, Letizia y Felipe VI, junto al presidente de gobierno Pedro Sanchez, han visitado este domingo la región de Valencia, fuertemente golpeada por el DANA que ha dejado más de 200 muertos. La llegada de los mandatarios a la zona Paiporta ha sido caótica, siendo abucheados con gritos y atacados con objetos arrojados por los ciudadanos que mostraron su descontento ante la gestión del gobierno frente a la tragedia que azota al país.

La Reina se vio bastante afectada y consternada por la situación, incluso en medio de lágrimas ante la dolorosa situación que enfrentan los ciudadanos de la región, esto no impidió que tanto ella como Felipe se mostraran solidarios con los habitantes de Paiporta. Se sabe que el Rey insistió en quedarse en el lugar. Por su parte el presidente fue retirado en un automóvil quien, según señala la revista Vanity Fair, recibió un palazo en la espalda y al menos un agente de seguridad fue herido en la cara.

Letizia y Felipe se separan después del disturbio

Los rumores apuntan a que Letizia no quería ir con Pedro Sanchez a Valencia y que mostró su descontento ante la decisión pero no fue escuchada, esto desencadenó una posible disputa entre los Reyes y un retorno de Felipe a Madrid sin su esposa, que aprovechó la oportunidad para visitar a su madre en Murcia.

Los gestos y el llanto de la consorte durante el caos en Valencia parecen no solo estar relacionados con la desesperación por la situación y el dolor de los afectados, sino también con el enfado y la impotencia hacia su esposo por no haber atendido a su recomendación de no viajar con Pedro Sánchez porque esto traería consecuencias para la Corona. Se presume que en vez de atender a la sugerencia de su esposa, siguió los consejos de su círculo a quien Letizia parece culpar por lo vivido en Valencia.

A pesar de los conflictos internos han abocado sus esfuerzo por los valencianos

Volcados con los afectados por el DANA, los reyes se han pronunciado desde el primer momento con sus condolencias y palabras de apoyo, expresándose no solo con discursos sino con obras. Han puesto efectivos del personal de seguridad de la casa y a la Guardia Real al servicio de las necesidades a causa de la catástrofe. Estos actos han hecho eco en los miembros de la realeza, incluso la reina emérita Sofía ha donado 50.000 euros para cubrir productos de prominente necesidad y se mantiene al tanto de todo el desenlace de la tragedia valenciana.

De hecho, un video tomado durante los disturbios evidencia a los ciudadanos de la región diciéndole a Letizia que su molestia no era con ellos sino con el Presidente y su gestión ante las necesidades de la población, dejando entre ver que los gestos realizados por la corona han sido bien vistos y recibidos por algunos de los residentes.