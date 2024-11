Letizia esconde a Otilia, nacida de un matrimonio anterior

Mucho se sabe del árbol genealógico de la familia real, los ascendientes paternos de la futura reina Leonor no son un secreto para nadie. Pero no es igual que con su linaje materno, quizás por ser plebeyos, los datos de esta rama de la familia pueden parecer menos importantes, pero recientemente ha surgido una de las polémicas más borrascosas que ha azotado a Zarzuela.

Jaime Peñafiel no deja para después la tarea de hacer guerra a la reina Letizia, y ha dicho en el programa Fiesta de Emma Garcia, que un antepasado cercano de la consorte se dedicó a la prostitución, de donde su abuelo la saco y ya venía con hija incluida. Un nombre que ha sido ya sonado y ha generado intrigas sobre su paradero, Otilia Rocasolano.

El amor puede más que cualquier cosa

Este es el nombre de la tía perdida, o mejor dicho escondida de Letizia. Familiar que nunca ha sido visto y que poco a nada se dice de ella. Pues su bochornoso y supuesto origen no dejaría bien parada a la familia materna de la presentadora, lo que de algún modo afectaría la reputación de la Casa Real.

Peñafiel cuenta que estos detalles se los reveló un taxista con las siguientes palabras: “'Está usted montado en el taxi del abuelo de Letizia”. A lo que agregó que Otilia era hija de la abuela materna de la reina y que había nacido en un prostíbulo donde su abuelo, Francisco Rocasolano conoció a Enriqueta Rodríguez y se enamoró perdidamente de ella. Producto de su amor tomó la decisión de sacarla de ese lugar junto a su hija, la desconocida Otilia.

Guardando los trapos sucios

Elnacional.cat ya ha hablado de este secreto y el empeño de la reina en guardar este secreto. Según el periodista C: Clarasó “Nunca han hablado con ella porque la repudian, la tienen como si no formase parte de la familia. De hecho, la madre de la reina no tiene buena relación con su hermanastra. La mujer de Felipe VI ha preferido que nunca viese la luz”.

A esto hay que agregar que la familia real nunca ha aceptado del todo a Letizia y a su familia. Desde el principio se opusieron a esta relación, porque Letizia era divorciada y plebeya, al igual que su familia, con quienes cuidan las formas, pero no es un secreto que los Borbón y los Ortiz Rocasolano nunca han sido cercanos.

incontables son los secretos que Letizia ha tratado de ocultar de su pasado, pero de algún modo estos misterios han ido saliendo a la luz y, de cuando en cuando, han puesto en entredicho la reputación de la reina o de su familia, como el caso de esta misteriosa tía Otilia y sus orígenes. Hay que resaltar que pese a todas las controversias sobre su vida y la de sus parientes, Letizia ha sido siempre discreta, una reina entera de pies a cabeza que no ha permitido que las polémicas y los rumores irrumpa en su deber y el cumplimiento de su rol como consorte, que ha asumido desde siempre con entereza y responsabilidad. Sin embargo, hay detalles del pasado que es mejor guardar, y la esposa de Felipe siempre ha logrado manejar las situaciones y quedar lo mejor parada posible ante las adversidades.