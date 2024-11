Letizia está siendo tratada por especialistas médicos por recaídas constantes que pone en riesgo su salud

El pasado de la reina Letizia esconde secretos que, como los de cualquier persona, son difíciles de mantener en la sombra. A pesar de su posición en la Casa Real y sus esfuerzos por preservar su vida privada, el interés del público y la curiosidad por conocer más detalles de su historia personal parecen inagotables. La imagen de Letizia, por ser una figura mediática de gran relevancia, ha suscitado atención y especulación constante, especialmente por las incógnitas que aún rodean su vida antes de convertirse en reina.

Se han escrito muchas biografías no autorizadas de Letizia

Varios especialistas en la monarquía, como Pilar Eyre y Jaime Peñafiel, han compartido detalles de la época universitaria de Letizia, presentándola como una joven rebelde. Entre las anécdotas que se relatan sobre su juventud, se mencionan momentos de sus veranos en la Costa Brava, sus experiencias en campings y hasta la existencia de un tatuaje del que pocos han hablado públicamente.

Por su parte, el fotoperiodista Leonardo Faccio trazó un perfil de la reina en su libro ‘Letizia, una reina impaciente’. La obra describe distintas facetas de su vida antes de asumir la corona y cuando aún trabajaba como presentadora de noticias, en la que ya era conocida, pero sin la exposición actual. Faccio explora su relación con Alfonso Guerrero, una expareja con quien, según el autor, aún mantiene contacto. Incluso, menciona que la pareja ha coincidido en cenas junto al rey Felipe, algo que genera gran interés en los medios. También circulan rumores de que Letizia llegó a presionar a antiguas parejas y familiares para que evitaran revelar detalles de su vida privada, sobre todo aquellos relacionados con temas sensibles, como posibles finanzas opacas en la familia real.

Letizia fuma cuando está muy nerviosa, se encierra en el lavabo

Otro aspecto de la vida de Letizia que ha llamado la atención es su relación con el tabaco. Desde joven, la reina era conocida por ser fumadora, e incluso trabajó promocionando cigarrillos para una tabacalera en Guadalajara, Jalisco. En esa época, se la podía ver vestida con los colores de la marca, caminando por las calles y ofreciendo productos a los transeúntes. Jaime Peñafiel comentó en una ocasión lo sorprendente que resulta el cambio de postura de Letizia hacia el tabaco: de ser una fumadora visible y frecuente, pasó a ser una figura pública que defiende firmemente la lucha contra el tabaquismo. Hoy en día, Letizia aboga por los efectos nocivos del cigarrillo y no permite que se fume en su presencia.

Sin embargo, Leonardo Faccio sugiere que la reina podría no ser tan estricta en privado. Aunque públicamente promueve un estilo de vida libre de tabaco, algunas fuentes indican que, en ciertos entornos, podría permitirse fumar ocasionalmente. Faccio cuenta que, mientras realizaba investigaciones, un académico le relató que había visto a Letizia sacar un paquete de Marlboro de su bolso tras un evento, lo que sugiere que, aunque no sea un hábito permanente, quizás su antigua costumbre no haya desaparecido del todo. Esta dualidad alimenta la intriga y muestra cómo algunos aspectos del pasado de la reina siguen despertando curiosidad y especulación.