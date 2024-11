Letizia ha ocultado 2 interrupciones de embarazo a la familia del rey

Desde que la reina Letizia se comprometió hace más de 10 años con el monarca de España, Felipe VI, su vida cambió por completo pues a pesar de estar acostumbrada a ser una figura pública debido a su profesión, ahora todos los ojos estarían puestos sobre ella de una manera distinta. Durante este tiempo, la Casa Real no se ha librado de las múltiples polémicas que hasta ahora siguen salpicando a los miembros de su familia.

David Rocasolano, primo de la monarca reinante, hizo escandalosas revelaciones en su libro “Adiós Princesa”, sin embargo, entre las cosas que más hicieron eco fue que en el transcurso de su juventud, Letizia se realizó dos abortos producto de relaciones anteriores mucho antes de siquiera pensar en que conocería a su actual esposo.

Esta noticia causó un revuelo mediático y una gran incomodidad a Juan Carlos I y a la reina Sofía que desde ese momento, se habían negado a la unión de los jóvenes debido al estatus y a las diferencias sociales de ambas familias.

La consorte ya tenía mucho camino recorrido al momento de comprometerse con el rey de España

Para los medios, la vida de Letizia antes de zambullirse en la monarquía siempre va a ser un tema que genera interés y a la vez duras críticas por su polémico pasado; y es que según Rocasolano, la primera interrupción de la reina se produjo en la clínica Dator en Madrid, el primer centro autorizado para realizar abortos de alto y bajo riesgo, luego de la relacion con el escritor y periodista David Tejera.

De acuerdo a Tejera, muchos medios le han ofrecido grandes cantidades de dinero para contar su experiencia con la soberana, no obstante, él se ha expresado diciendo “tengo cosas más importantes que hacer, mientras la imaginación me dé para escribir, prefiero ese camino. Claro que me han tentado para escribir sobre Letizia, pero de momento que corra el aire”. El hombre afirma haber cerrado ese capítulo en su vida, no sin antes puntualizar que sacó ventaja de esos escasos momentos de fama cuando importantes editoriales lo contactaron para trabajar con él.

Las controversias pican y se extienden

El primo de la reina Letizia no ha sido el único responsable en destapar los secretos a voces que la Familia Real tanto ha intentado eliminar. En el libro “Letizia Ortiz: una republicana en la corte de Juan Carlos I” publicado por el comunicador Isidre Cunill, se divulga que la consorte fue participe de un segundo aborto llevado a cabo en el hospital Médica Sur de Mexico.

No se sabe con certeza si este hecho fue producto de su vínculo amoroso con su ex cuñado, Jaime del Burgo o de su primer matrimonio con Alonso Guerrero, profesor de lengua y literatura. Dicha alianza se disolvió un año después de haber comenzado, gracias a diversos motivos entre los cuales destacan que la reina estaba enfocada en trabajar incansablemente para crecer a nivel profesional y no estaba preparada para afrontar las responsabilidades que implica estar casada.