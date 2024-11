Letizia hace llorar a un niño en el cine de Madrid y obliga a la escolta a pedir disculpas a los padres

La Casa Real española siempre da de qué hablar, en esta oportunidad presuntamente Letizia fue la protagonista de un incidente en una sala de cine de Madrid que había acabado en lágrimas por la solicitud de una fotografía, lo que había llevado a una situación tensa y embarazosa.

De acuerdo con diversas fuentes, lo que prometía ser una salida familiar de la consorte con sus hijas y su marido, terminó siendo noticia por un incidente que dejó un sabor amargo para muchos.

Letizia hizo llorar a un niño en el cine

Presuntos testigos del incidente relatan que un niño junto a sus padres, se encontraba en la misma sala. Al percatarse de la presencia de los reyes, el pequeño, visiblemente emocionado, intentó acercarse para saludarlos. Con ojos llenos de ilusión, extendió su mano para pedir un autógrafo. Sin embargo, la reacción de la reina fue inesperada. Letizia, en lugar de corresponder al gesto del niño respondió fríamente: “Ahora no podemos. No estamos trabajando”. El pequeño, confundido y desilusionado, se retiró a su asiento, lágrimas asomando en sus ojos.

Aparentemente la situación no pasó desapercibida para los padres del niño, quienes, visiblemente molestos, se dirigieron a la salida de la sala. Al percatarse del revuelo, uno de los escoltas reales se acercó a la familia para tratar de mediar. Con un tono conciliador, el guardia justificó la actitud de la reina, asegurando que se encontraban en un momento de gran tensión y que, por motivos de seguridad, no podían atender todas las solicitudes.

Aunque las disculpas del escolta fueron bienintencionadas, no lograron apaciguar del todo el malestar de los padres. La noticia del incidente no tardó en generar revuelo entre los presentes, generando un intenso debate sobre la actitud de Letizia. Los informantes aseguran que algunos defendían el derecho a la privacidad de la consorte y a disfrutar de un momento de ocio sin ser molestados, otros la criticaron por su falta de empatía y por no haber dedicado unos segundos a hacer feliz a un niño.

Las fuentes afirman que Felipe VI se avergonzó de la actitud de su esposa y fue él quien personalmente le pidió disculpas al pequeño. "Felipe se acercó al niño y se disculpó. Le dijo que si se tomaban una foto con él los demás niños querrían una y aquel día estaban allí para ver la película. Excusó a su esposa", precisan.

Silencio en Zarzuela ante las acciones de Letizia

La Casa Real, por su parte, no ha hecho comentarios ni un comunicado oficial al respecto, una actitud que no es de extrañar, pues generalmente cuando los miembros de la corona se encuentran en situaciones como esta Zarzuela prefiere guardar silencio sin confirmar o desmentir lo que realmente ocurrió.

Este episodio ha puesto de manifiesto la compleja relación entre la monarquía y la ciudadanía. Si bien la figura de los reyes, Felipe VI y Letizia, despierta gran admiración y respeto, también genera altas expectativas y, en ocasiones, desencuentros.