Letizia indigna a la Iglesia española por no santiguarse en la misa de inicio del pontificado de León XIV

Desde que llegó a Zarzuela, Letizia siempre ha dejado claro que nunca va a cambiar sus convicciones ni su forma de actuar. No va a fingir que alguien la cae bien ni va a mostrar unos comportamientos que no estén alineados con sus ideales o con su forma de pensar. Una forma de ser, la de Letizia que le ha acabado buscando más de un problema. Y es que la consorte, que ya venía cayendo mal a la Iglesia, se ha ganado su completa animadversión al mostrar una vez más que es una persona que cero convicciones religiosas.

En este caso, en la primera misa del pontificado del Papa León XIV, en la que tanto Felipe VI como Letizia fueron invitados, la consorte mostró, una vez más, su falta de implicación con todo lo que tenga que ver con la religión. Pues, a pesar de acudir vestida de blanco y con la elegancia que la caracteriza, la actitud de Letizia dejó mucho que desear, para los estándares de la Iglesia.

Y es que, lejos de seguir el protocolo marcado por la religión, Letizia siguió a lo suyo y cuando llegó el momento de santiguarse o de comulgar, la Reina de España hizo como si escuchara llover y no hizo ni un solo movimiento. Una decisión absolutamente respetable, pero que no gustó nada a las altas esferas eclesiásticas, donde consideran que la Reina de España no puede tener este tipo de actitudes.

Felipe VI, obligado a disculparse por su esposa

Este tipo de actitudes ya le han costado más de una reprimenda a Felipe VI, que sabe que siempre que acude a un acto religioso con su esposa va a tener que agachar la cabeza ante la diócesis y pedir disculpas en nombre de Letizia y de toda la Casa Real. Y es que lo peor no es que Letizia no sea religiosa, es que ni Leonor ni la infanta Sofía son creyentes, lo que traerá todavía más problemas al monarca español.

Así pues, la actitud de Letizia en la primera misa del Papa León XIV no gustó nada a la Iglesia, que ya ha dado un nuevo tirón de orejas a Felipe VI, que se ha tenido que disculpar en nombre de su esposa.