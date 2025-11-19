Letizia irá obligada a la entrega del Tosión de Oro a la reina Sofía

Este viernes 21 de noviembre, la Reina Sofía se convertirá en la protagonista de un acto que ha tardado casi un año en materializarse: la entrega del Collar del Toisón de Oro por parte de su hijo, el Rey Felipe VI. La condecoración, la más alta que otorga la Corona española, fue aprobada en el Real Decreto 1116/2024, publicado en el BOE el 10 de enero, aunque la fecha del decreto original se remonta al 29 de octubre de 2024. La espera ha sido larga, pero el momento promete ser histórico, coincidiendo con la conmemoración del 50º aniversario de la monarquía constitucional en España.

La Casa del Rey ha cuidado hasta el más mínimo detalle: la reina emérita será la protagonista indiscutible del acto, en un escenario en el que no estará su marido, don Juan Carlos I, quien se ha retirado de la vida pública desde 2019 y actualmente centra la atención en la publicación de sus memorias. Además del Toisón de Oro para Sofía, recibirán esta distinción el ex presidente Felipe González y los padres vivos de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, como reconocimiento a su labor en la construcción democrática del país. La ceremonia no solo celebra la historia reciente de España, sino que también pone de relieve la relevancia de la figura de Sofía dentro de la Corona y su contribución al servicio del país.

Letizia y la tensión de los actos familiares

En esta ocasión, la Reina Letizia estará presente, acompañada de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Sin embargo, según algunos observadores, los actos protagonizados por la Reina Sofía suelen resultar complicados para Letizia, generando un ambiente de cierta incomodidad. La entrega del Toisón de Oro no es una excepción: la madre de Felipe VI será el centro absoluto de atención, y Letizia, pese a su papel protocolario, deberá mantenerse en un segundo plano en un acto cargado de simbolismo y tradición.

El Toisón de Oro es mucho más que un adorno: simboliza la dedicación, la lealtad y la entrega al servicio de España y de la Corona. Su diseño, inspirado en el mito de Jasón, incluye un collar de oro con las armas de los Duques de Borgoña y el vellocino colgante, y es propiedad de la Orden, que debe ser devuelto tras la muerte de cada caballero. Esta entrega, la segunda que realiza Felipe VI durante su reinado, recuerda la importancia de la continuidad y la memoria histórica de la monarquía, y marca un momento en el que la historia familiar y la institucional se entrelazan de manera inevitable, con la Reina Letizia jugando un papel más pasivo, pero imprescindible, en esta puesta en escena.