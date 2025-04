Letizia lleva 18 años sin acostarse con Felipe VI

La relación entre los Reyes de España parece estar rota desde hace años. Aunque aún se muestran unidos en actos oficiales, todo apunta a que Letizia y Felipe VI mantienen solo una relación institucional. Viven separados, hacen vidas distintas y apenas comparten momentos fuera de las cámaras. Según varios expertos, su matrimonio dejó de existir hace más de una década, aunque sigan representando juntos a la corona por el bien de sus hijas y del país.

Un matrimonio roto desde 2012

Todo habría estallado en 2012, con un nombre que resuena desde hace tiempo: Jaime del Burgo. El abogado, vinculado sentimentalmente a la reina Letizia, habría sido el detonante de la gran crisis que los Reyes nunca pudieron superar. Mientras los medios se centraban en el escándalo del caso Nóos o en las polémicas del rey emérito, Felipe y Letizia ocultaban su propia tormenta.

Desde entonces, la relación se enfrió. No hubo más intimidad, ni siquiera bajo el mismo techo. Letizia se quedó en el Pabellón del Príncipe; Felipe VI se mudó con su madre, la reina Sofía, a otra zona del recinto. Apenas un kilómetro de distancia física, pero un abismo emocional.

Una convivencia solo de cara al público

Hoy, según periodistas como Pilar Eyre o Laura Rodríguez, los Reyes ya no son pareja. Son, como mucho, “un equipo de trabajo”. No hay amor, ni complicidad. Ni siquiera llegan juntos a los actos. Letizia despeja su agenda cada viernes para pasar el fin de semana con un empresario catalán, mientras que Felipe prefiere escaparse con amigos… o con su supuesta nueva pareja, una heredera ligada al franquismo.

Ya no hay convivencia. Ni fines de semana compartidos. Ni cama. Según fuentes cercanas, no duermen juntos desde hace 18 años, justo desde el nacimiento de su hija menor, la infanta Sofía. Es una situación que recuerda al distanciamiento entre Juan Carlos I y la reina Sofía: unidos solo por deber, no por afecto.

Pese a todo, siguen manteniendo las apariencias. La monarquía lo exige. Y el futuro de la princesa Leonor depende de esa imagen pública. Pero en privado, la historia entre Felipe y Letizia ya está más que terminada.