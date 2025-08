Letizia no deja que Leonor ponga un pie en las regatas de Mallorca

Este verano, como cada año, la Familia Real española ha llegado a Mallorca para disfrutar de su tradicional estancia veraniega. Sin embargo, esta vez la atención está puesta en la Princesa de Asturias, Leonor, y en su posible debut en las regatas más importantes del Mediterráneo. Desde hace años, la vela es una pasión en la Casa Real: Felipe VI, su padre, y generaciones anteriores han tenido una relación muy estrecha con el mar y las competiciones náuticas. Por eso, muchos esperaban que Leonor siguiera sus pasos y participara este 2025 en la Copa del Rey Mapfre. Pero la realidad es otra.

Hasta el momento, la joven heredera no ha aparecido en ninguno de los veleros en Palma. Aunque se habló de su posible participación, la Reina Letizia parece no estar dispuesta a dejar que su hija compita en la regata. Las fuentes cercanas señalan que Letizia prefiere mantener a Leonor alejada de esta intensa experiencia deportiva por ahora, quizá para que la princesa no asuma tanta presión pública ni se exponga demasiado en un escenario tan mediático. En contraste, el Rey Felipe sí está entrenando con su velero Aifos, preparándose para la competición que comienza pronto. Así, mientras el padre disfruta y se sumerge en las aguas mallorquinas, Leonor sigue pendiente de otros compromisos y actividades familiares.

Una agenda marcada por la prudencia y los compromisos institucionales

Leonor y su hermana Sofía tenían en la agenda un viaje a Suiza para apoyar a la Selección Española femenina en la final de la Eurocopa. Este gesto muestra el lado cercano y juvenil de las princesas, que prefieren eventos deportivos con un perfil más discreto y adaptado a su edad. Mientras tanto, la Reina Letizia mantiene sus compromisos institucionales, como su viaje a Tenerife para presidir la reunión anual del Instituto Cervantes, y el Rey sigue con su intensa actividad en Mallorca, recibiendo a autoridades locales y preparándose para la regata.

Esta combinación de continuidad y novedades en la Familia Real se refleja también en otros detalles: la Copa del Rey Mapfre cambia de ubicación para sus actos oficiales y el despacho anual entre el Rey y el presidente del Gobierno se traslada para evitar protestas. Todo esto en un verano en que Leonor parece que no tendrá un papel protagonista en las regatas, dejando claro que Letizia mantiene un control firme sobre lo que quiere para su hija. De momento, la joven princesa seguirá siendo una espectadora más, mientras se fortalece poco a poco su perfil público y deportivo en otros ámbitos.