Letizia Ortiz ha estado siempre rodeada de controversia. Desde su llegada a la Casa Real, su imagen pública ha generado opiniones encontradas. Algunos la ven elegante y decidida. Otros la describen fría y calculadora. Su carácter fuerte y temperamental no pasa desapercibido. Se dice que tiene pocas amistades y un temperamento exigente.

Más allá de estas percepciones superficiales, existe un aspecto más delicado de su personalidad. Se trata de su actitud hacia los extranjeros. La reina consorte ha sido cuestionada por comentarios y comportamientos que algunos consideran xenófobos. Esta faceta ha permanecido en gran medida oculta hasta que periodistas y testigos han compartido sus experiencias.

Actualmente, Letizia se encuentra en China, en una visita oficial. La comunidad china en España ha crecido significativamente en los últimos años, y las relaciones con Asia son cada vez más importantes para la diplomacia española. Sin embargo, según algunos testimonios, ni latinos ni chinos parecen recibir de Letizia la calidez que se esperaría de alguien en su posición.

Revelaciones de Paula Channel y la polémica

La periodista Paula Channel ha relatado experiencias que ponen en cuestión la empatía de Letizia. Según Channel, durante un encuentro en España, Letizia interrumpió una conversación con palabras duras sobre los inmigrantes nicaragüenses. “Es un montón de ilegales que tendrían que sacar del país”, habría dicho. También se refirió a ellos como “una raza” mejor ubicada en su país de origen, y criticó su documentación.

Paula Channel describe a Letizia como “xenófoba y narcisista”, con una mentalidad cerrada y prejuicios hacia los inmigrantes. Estas palabras contrastan con los valores de inclusión y diversidad que se esperan de la realeza moderna. Felipe VI, por su parte, mostró en la misma situación respeto y consideración hacia los nicaragüenses, pidiendo un trato más humano para la comunidad.

El relato de Channel no solo impacta a España, sino que también levanta preocupación entre las comunidades extranjeras. La reina Letizia, al representar al país, tiene la responsabilidad de fomentar tolerancia y respeto. Sin embargo, según estos testimonios, su actitud ha generado división y polémica, tanto con latinoamericanos como con la comunidad china, ahora que se encuentra en China.

En un mundo globalizado, los líderes deben ser ejemplo de inclusión. Las acciones y palabras de Letizia, según estas fuentes, parecen ir en sentido contrario. La controversia continúa y su reputación como figura pública no deja de estar bajo escrutinio.