Letizia ocultó el aborto embarazada de 4 meses a su suegra para que no anulara el matrimonio con Felipe VI

Muchas han sido las polémicas sobre la reina Letizia, desde que se anunció su relación amorosa con Felipe VI comenzó una avalancha de críticas sobre su vida y si era apta o no para ser princesa y posteriormente reina de España. En su momento se rumoró que los reyes Juan Carlos I y Sofía no estaban de acuerdo con esta relación y que estaban dispuestos a hacer lo que fuera posible por no permitir que Letizia llegará a la corona. Pero el amor de Felipe se impuso y amenazó a sus padres con abandonar la corona si no le permitían estar con ellas. Es así como en el 2004, el príncipe se casa con una plebeya divorciada y con una fe muy separada de la profesada por la corona.

Letizia se ha impuesto como una reina moderna con creencias diferentes a las tradicionales de la Casa Real, este modernismo parece hacerla comulgar con la idea del aborto como solución ante algunas situaciones. Precisamente un embarazo no deseado la alejaba de ser reina, y según su primo David Rocasolano, Letizia aborto para poder llegar a la corona. Si los reyes hubiesen sabido de esta situación hoy la reina seria otra, y Felipe estaba tan decidido a hacer de ella su princesa y reina, que la apoyo para ocultar cualquier evidencia de este aborto. Es así como, según el mismo Rocasolano en su libro “Adiós, princesa” recurrieron a su ayuda para eliminar cualquier prueba del asunto ya resuelto.

¿De quién era el hijo de Letizia?

Se presume que el padre de la creatura era David Tejera, exnovio de la entonces presentadora de Televisión Española. A tan sólo 4 meses de decir sí a Felipe y a la corona, Letizia quedó embarazada y decidió resolver la situación. 240 euros fue el precio que David asegura que pagó en la clínica Dator de Madrid por la intervención.

Esto es lo que hasta hace algún tiempo se rumoró, pero recientemente ha surgido la idea de que el padre podría ser otro personaje con quien la reina tuvo una relación y que ya la puso en el ojo público en otro momento.

El posible verdadero padre

El rumor de que Letizia fue amante de su ex cuñado Jaime del Burgo, ha sido una de las polémicas más grandes de Casa Real en los últimos tiempos, sobre todo porque, se presume que este fue el punto de partida del declive de la relación de los actuales reyes. Según las fechas que han filtrado, el amorío entre Letizia y Del Burgo fue entre los años 2002 y 2004, según expresó Rocasolano.

Estas fechas apuntan a la posibilidad de que el hijo no nacido de la consorte pudo ser fruto de esta relación clandestina por partida doble. Pero todo son presunciones porque nada oficial se ha filtrado y mucho menos declarado, sumado a que las supuestas pruebas del primo de la reina no existen porque, según él mismo aseguró, todo fue quemado en su momento por petición de Felipe. El ahora rey no confiaba en nadie de su entorno para esta tarea por miedo a que algo de esto pudiera llegar a oídos de sus padres, a quienes no le faltaban razones para poner fin a la relación entre su hijo y la ex presentadora.