Letizia pasó el fin de semana con el amigo millonario con el que hace vida sin Felipe VI

La reina Letizia vuelve a estar en el ojo del huracán. Mientras la maquinaria de la Casa Real intenta mantener la apariencia de una relación sólida entre los reyes de España, cada vez son más las voces —y las imágenes— que sugieren que el matrimonio entre Letizia y Felipe VI es solo un espejismo. Según la periodista Pilar Eyre, la reina habría pasado un reciente fin de semana rodeada de amigos cercanos, entre ellos un enigmático amigo millonario con el que, según los rumores, mantiene una estrecha relación fuera de la esfera pública.

¿Un matrimonio roto pero funcional?

Pilar Eyre, siempre incisiva y sin miedo a señalar lo evidente, lo dejó claro en una entrevista a TV3: "Viendo sus actitudes, creo que este matrimonio está pasando un bache tremendo porque la complicidad y las miradas que se dedicaban al principio ya no están. Quizás antes también era un cuento, ahora me lo planteo… Pero es que ahora no hacen ni siquiera el esfuerzo de fingir que tienen buena relación."

Las palabras de Eyre resuenan con fuerza, especialmente cuando se contrastan con la agenda pública de los reyes. Mientras que Felipe VI se refugia en sus compromisos institucionales, Letizia parece aprovechar cada hueco en su agenda para romper con la farsa y rodearse de su círculo de confianza. Entre ellos, destaca este amigo millonario, cuya identidad sigue siendo un secreto a voces en los círculos más exclusivos de Madrid.

Actos de cara a la galería: un teatro bien ensayado

Según Eyre, Letizia y Felipe VI funcionan como un equipo de trabajo eficiente, pero la relación personal estaría completamente quebrada. La periodista lo describe con precisión quirúrgica: "Creo que este matrimonio ya no existe como tal. Ahora veremos si siguen el ejemplo de Juan Carlos y Sofía y continúan juntos a pesar de no ser matrimonio o si optan por decirlo y hacer vidas separadas porque son jóvenes todavía y estamos en el siglo XXI."

Las apariciones públicas conjuntas, como las típicas "salidas al cine" o los actos protocolares", serían simplemente parte de un guion bien aprendido para evitar un escándalo mayúsculo que sacudiría los cimientos de la Corona española. Sin embargo, fuera de los focos, Letizia organiza reuniones y quedadas sociales con su grupo de amigos, donde, según diversas fuentes, el amigo millonario es un asistente habitual.

Lo cierto es que el deterioro de la relación entre los reyes ya no puede ocultarse. La falta de complicidad, las miradas ausentes y la distancia emocional son más que evidentes. Ahora, la gran incógnita es si seguirán sosteniendo este pacto de convivencia por el bien de la institución o si, finalmente, optarán por romper con el cuento de hadas real.

Mientras tanto, Letizia sigue encontrando refugio en sus escapadas con su círculo íntimo, dejando cada vez más claro que su vida y la de Felipe VI transcurren en universos paralelos. ¿El principio del fin? Solo el tiempo y nuevas imágenes lo dirán.