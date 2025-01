Letizia pidió a Leonor que se operara que no parecerse a Juan Carlos

Desde que nació Leonor, la Reina Letizia no ha cesado en sus esfuerzos de alejar a su hija del nombre de su abuelo Juan Carlos I. Una decisión que, con el tiempo, ha acabado dando sus frutos. Pues, lejos de seguir los pasos de su padre, Felipe VI o de otros miembros de la Casa Real, la Princesa Leonor ha logrado conectar con la población. Pues, mientras que la popularidad de los Reyes ha caído en picado, la realidad es que la Princesa de Asturias cotiza al alza, en cuanto a popularidad. En gran parte, gracias a haberse distanciado del apellido Borbón.

En este sentido, Letizia no solo ha estado obsesionada con que su hija esté lejos de las malas costumbres de su abuelo, Juan Carlos I, sino que también quiere que haga todo lo posible para no tener nada que ver en el aspecto físico. Y es que, a la Reina Letizia nunca le ha gustado la nariz de su hija mayor, la cual, tiene un perfil demasiado similar al del emérito. Algo que siempre ha perturbado a la reina, que, no en pocas ocasiones ha tratado de convencer a su hija para que, llegada a la mayoría de edad se someta a una rinoplastia.

Leonor quiere lucir naturalidad

Sin embargo, lejos de caer en los mismos errores de su madre, Leonor quiere ser una Princesa que luzca y transmita naturalidad. Y es que, lejos de las costumbres anticuadas y rígidas de su madre, Leonor prefiere ser una persona mucho más cercana al pueblo, lo que hasta ahora la ha llevado al éxito en cuanto a la popularidad que tiene entre la gente de a pie.

Es por este motivo que Leonor ni se llegó a plantear seriamente la posibilidad de pasar por el cirujano plástico. Pues, a pesar de que su nariz puede tener sus imperfecciones y ser igual a la de su abuelo, la Princesa sabe que a su edad, no es nada interesante someterse a operaciones estéticas, pues considera que su apariencia natural es lo que la hace ser una persona especial y lo que hasta ahora, ha marcado su carácter.

Así pues, a pesar de que Letizia se lo vendió como una forma de alejarse de las alargadas garras de los Borbón, la realidad es que Leonor nunca aceptó la petición de su madre de someterse a una rinoplastia para evitar parecerse demasiado a su abuelo, Juan Carlos I.