Letizia preocupa, pierde cabello, está en tratamiento médico

A finales del pasado mes de febrero se hacía viral la nueva imagen de la Reina Letizia. La consorte aparecía en público con un nuevo corte de pelo que sorprendió a propios y a extraños. Después de años acostumbrados a la melena lisa tan característica de Letizia, la esposa de Felipe VI nos impactó con una media melena, mucho más corta de lo habitual que marcó un cambio total en su apariencia física. Sin embargo, ese look renovado no solo tiene implicaciones a nivel estético, sino que también habría servido para esconder algunos detalles relacionados con la salud psicológica de una Letizia que hace tiempo que no está bien.

Desde que salieron a la luz los rumores sobre sus infidelidades con Jaime del Burgo, la vida de Letizia ha dejado de ser la misma. La Reina de España ya no se siente con el poder que tenía antes y su relación con Felipe VI se ha roto por completo. De hecho, tal y como señalan personas muy cercanas a la Casa Real, siguen junto por interés, entre ellos ya no hay ni una gota de amor ni de aprecio.

En este sentido, hemos podido saber que Letizia está comenzando a tener importantes problemas a nivel psicológico. La consorte no está bien y su apariencia así lo está evidenciando. Si de por sí ya es una mujer muy delgada, ahora lo es todavía más, apenas come y eso ha comenzado a afectar a su cabello, que se le ha estado cayendo.

Letizia trata de disimular su deterioro

Todos los problemas en su vida privada y pública han hecho mella de verdad en una Letizia que está sufriendo mucho a nivel mental. Algo que se está notando ostensiblemente en la pérdida constante de cabello. Es por este motivo que se lo ha cortado, para evitar que se perciba la falta de consistencia en esa melena tan característica.

De hecho, los psicólogos de Zarzuela hace tiempo que trabajan con ella para reducir los efectos negativos de su matrimonio. Y es que la relación entre Letizia y Felipe VI se ha convertido en algo tóxico e insostenible que la ha llevado a estar bajo tratamiento médico por culpa de toda la ansiedad que le ha ido generando un día a día que es un absoluto infierno para la consorte.