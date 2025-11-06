Letizia, protagonista para mal en Zarzuela, acusa a su marido de ser un flojo

La publicación de las memorias del rey Juan Carlos ha puesto a Letizia en el centro de la polémica. La reina no quería que estos recuerdos vieran la luz. Sabía que su imagen saldría muy dañada. Sin embargo, Felipe no intervino para detener la publicación. En estas páginas, Letizia aparece retratada de manera crítica. Juan Carlos la describe como un elemento que ha tensionado a la familia y la acusa de ser poco conciliadora.

Los pasajes son duros. El rey revela que la relación entre él y su nuera nunca fue fácil. Según sus confidencias, “en mi familia nadie quiere a Letizia”. Las infantas la detestan y, según Juan Carlos, incluso ha separado al príncipe de su madre. Los testimonios de su círculo más cercano confirman que la situación era insostenible. Letizia habría acaparado la atención del príncipe Felipe y marcado los tiempos de la familia, generando fricciones constantes.

El Rey Juan Carlos habla, en sus memorias, sobre Doña Letizia: «Le repetí una y otra vez: ‘La puerta de mi despacho estará siempre abierta para ti, ven cuando quieras’. Pero nunca vino». Además, ha destacado que la figura de la Reina distanció a Don Felipe de sus hermanas, de él… pic.twitter.com/Xrlln5f0rV — Jose Moreno (@Josemn1_) November 5, 2025

Letizia y Felipe: acusaciones cruzadas

Pero la tensión no queda solo en las memorias del rey emérito. Letizia también ha mostrado su lado crítico, habría acusado a Felipe de ser “flojo” o “calzonazos”, sugiriendo que no se enfrenta a los problemas familiares. Según diversas fuentes, la reina se enfadó especialmente por la negativa de Juan Carlos a crear una Casa del Príncipe con independencia y presupuesto propio. La impaciencia de Letizia chocaba con la prudencia del rey, que afirmaba no tener prisa y que había tiempo para todo.

La situación familiar quedó marcada por rumores y desconfianzas. Letizia desconfiaba de los posibles comentarios filtrados por la prensa, especialmente por su origen como periodista. Se sentía observada y criticada constantemente. En más de una ocasión, los miembros de la familia se quejaron de su actitud dominante en conversaciones y reuniones. Incluso el propio Juan Carlos, cansado, llegó a decirle que dejara hablar a los demás.

La publicación de estas memorias no solo ha reavivado antiguas tensiones. También ha sacado a la luz un lado más humano de la familia real. Una familia que, detrás del brillo de Zarzuela, convive con frustraciones, desacuerdos y acusaciones cruzadas. Letizia y Felipe son protagonistas de una historia compleja, en la que los roces y las expectativas nunca han sido fáciles de gestionar.