Letizia provocó un accidente por conducir bebida a más de la velocidad permitida

Actualmente, la Reina Letizia se presenta como una persona con un estilo de vida más que sano y donde el cuidado de lo que consume es extremo. En este sentido, desde Casa Real aseguran que, en la actualidad, la consorte es una mujer abstemia que detesta profundamente el consumo de alcohol o de culturizar otra sustancia. Sin embargo, la realidad es que Letizia arrastra un pasado en el que, lejos de hacer ascos al alcohol, era una experta consumidora en locales de fiestas, de donde siempre era la última en salir. Sin embargo, esa actitud despreocupada le estuvo a punto de salir muy cara.

La realidad es que, no son pocas las fuentes que aseguran que la Reina Letizia sigue consumiendo alcohol de forma más o menos habitual, algo que para nada sería condenable, a no ser que entorpeciera su vida diaria. Algo que, años atrás estuvo a punto de provocar, no solo un problema de imagen, sino que también pudo costarle la vida a la actual Reina de España.

En este sentido, según reveló la periodista Laura Rodríguez, el que fuera jefe de Letizia en Televisión Española, Alfredo Urdaci, llegó a revelar que al poco tiempo de haberse prometido con Felipe, Letizia tuvo un importante accidente de tráfico que le pudo haber costado la vida y en el que el alcohol tuvo un papel muy importante.

Letizia cometió la peor imprudencia posible

Según declaró, en su momento, Urdaci, mientras iba de camino a los estudios de televisión, Letizia tuvo un accidente de tráfico mientras conducía a una alta velocidad por la M-30, donde, por culpa de una fuerte lluvia, perdió el control del vehículo y acabó chocando y teniendo que recurrir a los servicios de emergencia, los cuales aseguraron a Letizia que estaba con vida, de puro milagro.

Y por acabarlo de enturbiar todo, testigos del accidente aseguran que Letizia no estaba en plenas facultades en ese momento, pues, aseguran que había consumido alcohol y que no tenía las capacidades necesarias para conducir, hecho que, a la postre, acabó provocando el accidente.

Casa Real se encargó de taparlo todo

Ante lo crítico de la situación, desde Zarzuela, no fueron pocos los esfuerzos que se hicieron para enmascarar el accidente y evitar que trascendiera el hecho de que Letizia había tenido un accidente de coche por culpa de su actitud irresponsable al volante, al haber conducido a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol. Un acto que le podría haber costado la vida a la Reina Letizia.