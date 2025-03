Letizia quiso operar a Leonor para que no se pareciera a Juan Carlos I

Desde que llegó al trono, junto a Felipe VI, la Reina Letizia ha estado absolutamente obsesionada con eliminar cualquier rastro de los Borbón en Zarzuela. La consorte presionó con fuerza a su marido para que echara a su padre y lo expulsara hasta Abu Dabi. Además, Letizia no ha cesado en sus esfuerzos para dejar mal a la Reina Sofía y a las hermanas de su marido. Un plan que ahora pasa por cerciorarse de que Leonor y la infanta Sofía se mantienen muy alejadas de los rasgos de su abuelo y de cualquier Borbón. Incluso en lo que se refiere a su aspecto físico.

La realidad es que la Reina Letizia siempre ha sido una mujer obsesiva en lo que respecta al aspecto físico. La consorte no concibe una vida en la que no se tenga en cuenta hasta el más mínimo detalle de la apariencia. Esto ha acabado salpicando, no solo a Felipe VI, sino que también a Leonor, que ha vivido bajo el estricto control de su madre.

Es por este motivo que, según fuentes cercanas a Zarzuela, una vez Leonor alcanzó los 18 años, la Reina Letizia trató de convencerla para que se operara la nariz. La Princesa de Asturias es de clarísima ascendencia Borbón y su nariz la delata. Tiene la misma forma que la de su abuelo. Algo que detesta profundamente Letizia, que en varias ocasiones ha tratado de hacer que Leonor se haga la rinoplastia.

Letizia ve cosas de Juan Carlos I en Leonor

A pesar de que a nivel actitudinal, la Princesa Leonor no tiene absolutamente nada que ver con su abuelo, la realidad es que sí que tiene un aspecto físico que la delata como una Borbón. La nariz es algo que siempre ha molestado especialmente a Letizia, que nunca ha sido capaz de convencer a su hija para que se someta a una operación estética que le arregle esa forma tan Borbón de su nariz. Y es que Leonor quiere mantener su naturalidad y no quiere operaciones a una tan temprana edad.

Así pues, lejos de seguir las peticiones de su madre, la Princesa Leonor está muy orgullosa de tener esos rasgos tan de Borbón y ha optado por no pasar por el cirujano. Pues, considera que es muy joven como para comenzar a hacerse retoques estéticos.