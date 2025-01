Letizia se queda en Barcelona con el empresario con el que hace vida de pareja los fines de semana

La vida de pareja entre la Reina Letizia y el Rey Felipe VI, hace tiempo que tiene los días más que agotados. En Zarzuela, los Reyes han sido incapaces de mantener vivo un amor que desde hace meses, se dice que está absolutamente muerto. Hecho que habría llevado a Letizia a comenzar a buscar la ilusión en una nueva aventura extramatrimonial, que la ha llevado a pasar los fines de semana lejos de Madrid, estando acompañada de un conocido y adinerado empresario catalán.

Y es que, después de las incontables crisis internas que han asolado la Casa Real de España la relación matrimonial entre Letizia y Felipe VI no ha salido indemne. Más bien todo lo contrario, pues, hace tiempo que entre ambos solamente hay reproches, discusiones y reclamos, lo que habría acabado animando a Letizia a buscar la felicidad por su cuenta, junto a otro hombre, lejos de su todavía marido, el Rey Felipe VI.

Los fines de semana, lejos de Zarzuela

En este sentido, aprovechando un reciente viaje a Barcelona, la Reina Letizia habría aprovechado la coyuntura para no regresar a Zarzuela y quedarse en la ciudad condal con dicho hombre, cuya identidad todavía no ha salido a la luz. Una relación, la de Letizia y dicho empresario, que no escapa al conocimiento de un Felipe VI que por convivencia ha aceptado que su esposa tenga un amante en Barcelona.

Ante esta situación, el equipo de empleados de Zarzuela no es ajeno a la nueva vida de pareja de la Reina Letizia, que ya ha dejado claro que, en la mayoría de los fines de semana, no va a estar por la residencia real, pues, lejos de quedarse en casa, Letizia disfruta su nueva vida de pareja, en Barcelona, París e incluso en Madrid, donde dicho empresario invita a Letizia a acompañarlo a hoteles de lujo.

Felipe VI y Letizia han firmado la paz

Si bien es cierto que al Rey no le hace ninguna gracia la nueva vida de Letizia, la realidad es que su mayor interés reside en mantener la estabilidad de la Casa Real. Hecho que no le permite cargar contra su esposa, a la que va a dar rienda suelta en privado y con la que, de cara al público, va a seguir estrechamente ligado. Todo por el bien de la Realeza

Así pues, Barcelona se ha convertido en el nuevo nido de amor de la Reina Letizia que cada fin de semana visita a su amante, un exitoso empresario catalán con el que disfruta de la vida como nunca lo ha hecho con Felipe VI.