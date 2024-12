Letizia viajó de incógnito a Estados Unidos para interponer una demanda contra Felipe VI

El matrimonio de Letizia y Felipe VI está lejos de ser un cuento de hadas. Tras años de rumores y escándalos, han surgido nuevas revelaciones sobre un oscuro episodio en el que la consorte habría planeado romper definitivamente con Felipe VI. Según fuentes cercanas al entorno real, Letizia viajó de incógnito a Estados Unidos para buscar asesoramiento legal y preparar una demanda de divorcio contra el rey de España.

La estrategia fue meticulosa. Se dice que Letizia no dejó cabos sueltos, recurriendo a prestigiosos bufetes de abogados en Estados Unidos y Londres para evitar que cualquier movimiento levantara sospechas en territorio español. La discreción fue tal que incluso se planteó cómo garantizar la custodia de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en caso de concretar su separación de Felipe VI.

Un matrimonio al borde del colapso: ¿Qué papel jugó Jaime del Burgo?

Ahora bien, las tensiones entre Letizia y Felipe no son algo reciente, pero lo que realmente encendió las alarmas fue la figura de Jaime del Burgo, el supuesto ex amante de la reina. Del Burgo ha sido una pieza clave en este rompecabezas, y sus explosivas declaraciones en la red social X (antes Twitter) han reavivado las llamas de la controversia.

El ex marido de Telma Ortiz asegura que su relación con Letizia fue mucho más que un romance esporádico. Según sus publicaciones, ambos compartieron un vínculo sentimental intermitente que se extendió desde 2002 hasta 2012, incluyendo años en los que Letizia ya era princesa de Asturias. Pero lo más impactante es su confesión sobre los planes que habrían trazado juntos: un divorcio de Felipe VI y una nueva vida juntos en Nueva York.

Letizia: entre el amor, el poder y el deber real

Se dice que, en su cruzada por romper con el monarca, Letizia no escatimó en esfuerzos. Según Jaime del Burgo, ambos llegaron a considerar opciones legales para no perder la custodia de Leonor y Sofía. “Durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres, tratamos de la cuestión del divorcio, de las niñas, buscamos asesoramiento jurídico…”, reveló el abogado. Incluso, se plantearon adquirir una propiedad en la urbanización la Florida que les permitiría permanecer cerca de Zarzuela durante sus estadías en España. Pero el plan no terminó prosperando.

¿Por qué Letizia decidió quedarse? Las malas lenguas aseguran que no fue por amor, sino por estrategia. Separarse del rey Felipe habría significado renunciar a su posición como futura reina y a su influencia dentro de la Casa Real. Debido a esto, la consorte optó por mantener las apariencias y quedarse al lado del hijo de Juan Carlos I, pero no sin antes haber explorado todas las salidas posibles. Esto pone de manifiesto que la reina Letizia es una mujer extremadamente calculadora, dispuesta a arriesgarse para proteger lo que más aprecia: a sus hijas y su posición en la realeza. Mientras tanto, el silencio de Felipe VI y de Zarzuela ante estas reveladoras afirmaciones solo aumenta las especulaciones.