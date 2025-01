Letizia amenazó el martes con salir de Zarzuela si su marido no rectifica

La vida de la Princesa Leonor a bordo del buque escuela Elcano se ha convertido en un absoluto infierno. La hija de Letizia y Felipe lleva semanas incapacitada por culpa de la cinetosis, un problema que provoca que, por culpa del movimiento constante de la embarcación, Leonor sienta náuseas y vómitos de forma irremediable. Un problema que está comenzando a resultar muy preocupante. Pues, no se está ni alimentando ni hidratando como es necesario. Algo que ha llevado al equipo médico de Elcano a comenzar a medicar a Leonor para contrarrestar los vómitos y que, al menos, se pueda alimentar correctamente.

Sin embargo, la realidad es que el tratamiento no está funcionando del todo. Leonor sigue con sus problemas y las inclemencias marítimas y climáticas no están ayudando en nada a que la Princesa de Asturias sane. Una situación que ha llevado a Letizia a plantearse pedir la evacuación de su hija. Un plan que no comparte su padre, Felipe VI, que ya pasó por lo mismo que Leonor y quiere que su heredera sea capaz de superar incluso, las más duras adversidades. Lo que ha llevado a Letizia al límite, llegando a amenazar con ir ella misma, aunque Felipe no la apoye ni la acompañe.

Las llamadas de Leonor preocupan a Letizia

Todas las alarmas saltaron a principios de esta semana, cuando a través de una llamada vía satélite, la Princesa Leonor pidió a sus padres que hicieran algo para acabar con la pesadilla que está viviendo en alta mar. Ya son dos semanas sin poder salir del camarote y sin poder hacer una vida medianamente normal por culpa de los vómitos y los mareos. Lo que llevó a Letizia a comenzar a plantearse la posibilidad de evacuar a su hija.

Felipe VI no quiere intervenir

En este sentido, la Reina Letizia habría amenazado a Felipe VI con usar el helicóptero Superpuma para llegar hasta el punto en el que se encuentra el buque Elcano y aterrizar a bordo para, al menos, estar un rato con Leonor. Un plan que, por ahora, no ha recibido el consentimiento del Rey, que quiere que la Princesa de Asturias sea fuerte y salga adelante como lo hizo él mismo.

Así pues, ante la decisión de Felipe VI de no hacer nada para sacar del Atlántico a Leonor, Letizia amenazó con hacerlo ella misma, a bordo del Superpuma, para poder sacar de ese infierno a su hija. Una Leonor que ya no soporta la experiencia de vivir tanto tiempo en alta mar.