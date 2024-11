Los 4 hijos de Iñaki Urdangarin entran en guerra con 2 bandos posicionados a favor y en contra de sus padres

La ruptura entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina no solo dejó cicatrices públicas, sino que ahora amenaza con dividir irremediablemente a sus cuatro hijos. Las tensiones entre el ex duque de Palma y la hermana del rey Felipe han escalado al punto de desencadenar un conflicto familiar que tiene a la opinión pública en vilo.

Iñaki, quien desde el divorcio ha sido criticado por su lujoso estilo de vida y falta de estabilidad laboral, ha solicitado un aumento en su pensión mensual. Este movimiento, que algunos califican de "chantaje", no solo ha generado tensiones con su exesposa, sino que también ha colocado a sus hijos en bandos opuestos.

Bandos marcados: Pablo apoya a Iñaki, Juan e Irene a Cristina, y Miguel en medio del conflicto

El conflicto ha dividido a la familia Urdangarin Borbón en dos facciones bien definidas. Pablo, el segundo hijo, ha salido en defensa de su padre, asegurando que Iñaki merece apoyo tras los años de prisión que enfrentó sin implicar a Cristina. Potro lado, Juan, el mayor de los hermanos, e Irene, la más joven, han mostrado un respaldo incondicional hacia su madre. Fuentes cercanas a la familia señalan que ambos consideran que Cristina ya ha hecho demasiado por su exmarido, quien no dudó en humillarla al engañarla públicamente con Ainhoa Armentia, y que ahora es momento de proteger el patrimonio familiar y su dignidad.

En medio de esta tormenta familiar se encuentra a Miguel, el tercer hijo, quien intenta mantenerse neutral. Fuentes cercanas aseguran que Miguel ha actuado como mediador en varias ocasiones, buscando que sus padres lleguen a una solución pacífica. Sin embargo, los ánimos están tan caldeados que parece imposible alcanzar un acuerdo.

Un estilo de vida lleno de lujos, ¿a costa de quién?

Las nuevas exigencias económicas de Iñaki Urdangarin han desatado la ira de la infanta Cristina, quien, según fuentes cercanas, está cansada de los "chantajes" de su exmarido. A pesar de haber llegado a un acuerdo económico tras el divorcio, el ex duque de Palma habría solicitado más dinero, argumentando que sus ingresos actuales no son suficientes para mantener su estilo de vida. El ex jugador de balonmano reside actualmente en una urbanización exclusiva en Vitoria, con un alquiler que podría superar los 1.800 euros mensuales, y disfruta de viajes románticos, vehículos de lujo y costosas escapadas. Todo esto mientras carece de empleo estable, lo que ha levantado sospechas sobre el verdadero origen de sus ingresos.

Cristina, por su parte, ha dejado claro que no está dispuesta a ceder más. Según fuentes consultadas por ‘Monarquía Confidencial’, la infanta teme que Urdangarin tiene "un as bajo la manga" que lo lleva a realizar nuevas exigencias al utilizar información sensible como moneda de cambio para presionar a la familia Borbón. Sin embargo, la hermana del rey Felipe ha decidido trazar una línea, afirmando que no permitirá que esta situación afecte más a su tranquilidad ni a la de sus hijos. El conflicto entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina no solo afecta la imagen pública de la familia, sino que amenaza con fracturar definitivamente la relación entre los hermanos. La división interna ha puesto de manifiesto el desgaste emocional que arrastran desde el divorcio y los años de escándalos judiciales.