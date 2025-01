Los amigos de Harry odian a Meghan Markle y dan la razón a Camilla Parker Bowles

Desde que Meghan Markle llegó a la vida del Príncipe Harry, no han sido pocas las personas que han criticado a la actriz norteamericana. Y es que, la personalidad de la actual Duquesa de Sussex no ha acabado de gustar a ninguna de las personas que aprecian de verdad a Harry, e incluso a las que no, pues, desde los amigos del Duque de Sussex, a Camilla Parker Bowles que, a pesar de no soportar a su hijastro, también dentista profundamente a Meghan Markle, a la que siempre trató de hacer la vida imposible.

Ante esta situación, cuando hablan de Meghan Markle, los amigos de Harry no dudan en dar la razón a Camilla Parker Bowles en cuanto a sus razones para detestar a Meghan. Y es que, consideran que se trata de una mujer con aires de grandeza y que parece que haga por ser odiada por todo su entorno. Su carácter altivo, desagradable y muchas veces soberbio ha provocado que nadie en el entorno de Harry disfrute de su compañía.

De este modo, los amigos más cercanos al Príncipe Harry le habrían recomendado alejarse lo máximo posible de su esposa. Pues, consideran que Meghan es una muy mala influencia para él y solamente aporta toxicidad a la vida del Duque de Sussex, al que ven muy cambiado desde que salió de Buckingham para vivir en Estados Unidos junto a su esposa.

En Casa Real también detestan a Meghan

De este modo, al igual que el entorno del Príncipe Harry en Buckingham no gusta nada el perfil de Meghan Markle. La actriz nunca ha destacado por ser una persona agradable en privado y desde el primer momento dejó muy malas sensaciones en el seno de la Casa Real británica, donde la primera en tener un enfrentamiento con Meghan, fue Camilla Parker Bowles, que no considera que sea una esposa adecuada para un miembro de la Realeza.

Según la idea de Camilla, las costumbres de Hollywood de Meghan Markle son un elemento muy negativo de cara a la estabilidad en una relación sentimental. De hecho, al igual que todos los amigos de Harry, la Reina consorte no veía a la actriz como una persona capaz de aportar nada positivo a Buckingham, donde considera que ha hecho un gran favor al abandonar su puesto como Duquesa de Sussex.