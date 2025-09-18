Los camiones de mudanza llegan a Adelaide Cottage para llevarse las pertenencias de Kate Middleton

Los jardines de Windsor han sido testigos de un movimiento inusual en los últimos días: los camiones de mudanza aparcados frente a Adelaide Cottage anuncian que Guillermo y Kate Middleton comienzan una nueva etapa. Tras casi tres años viviendo en la histórica residencia, los Príncipes de Gales han decidido trasladarse a Forest Lodge, una casa más moderna y funcional que refleja el estilo de vida que buscan para ellos y sus hijos, George, Charlotte y Louis.

La elección de Adelaide, en su momento, respondió al deseo de estar cerca de la difunta reina Isabel II en sus últimos años. El tiempo demostró que fue una decisión acertada: allí hallaron serenidad y un entorno perfecto para criar a sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja ha optado por un cambio que se ajusta mejor a sus necesidades actuales y a su visión de futuro.

Un hogar moderno y adaptadoa los herederos al trono

Forest Lodge, situada en un entorno cercano, ofrece un concepto diferente al de las residencias reales tradicionales. Con ocho habitaciones, seis baños, un amplio salón de baile, pista de tenis y varios espacios diseñados para el confort y la privacidad, la propiedad combina lujo y vida familiar. Antes de instalarse definitivamente, planean realizar reformas financiadas con fondos privados para adaptar cada rincón a su estilo. Fuentes cercanas aseguran que este será su hogar “para toda la vida”, incluso cuando Guillermo asuma el trono.

La mudanza también revela un cambio en la filosofía de los Príncipes de Gales. Como señaló Grant Harrold, exmayordomo real, “Guillermo lleva tiempo apoyando a las personas sin hogar, y resulta complicado hacerlo cuando se vive en un palacio enorme”. Elegir una residencia más “modesta” demuestra su deseo de mantener un vínculo cercano con la sociedad y llevar una vida más auténtica, alejada de la frialdad que a veces se asocia con Buckingham Palace.

Además, Forest Lodge representa un mantenimiento más razonable y sostenible que otras propiedades reales. El objetivo es destinarla a su vida cotidiana y familiar, reservando los palacios para actos oficiales y compromisos de Estado. Así, Guillermo y Kate Middleton consolidan un estilo propio, más práctico y alineado con los tiempos modernos.