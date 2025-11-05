Los hermanos de Juan Urdangarin no conocen a su novia, pero sí a su novio, con el que ha vivido en Londres

Juan Urdangarin, hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha estado en el ojo público por su vida amorosa. Durante más de tres años, vivió en Londres con un chico, su novio, con quien compartió una relación estable y seria. Esta relación no era desconocida para su entorno: sus padres y hermanos lo conocían y mantenían buena relación con él.

Recientemente, se confirmó la ruptura con su pareja de varios años. Tras ese capítulo, la vida sentimental de Juan ha dado un giro inesperado. Según la revista Hola, ahora tiene una nueva pareja: Sophia Khan, una joven canadiense de 25 años. La publicación incluso muestra imágenes en las que se les ve juntos por las calles de Londres. Besos, abrazos y gestos de complicidad marcan la escena. Aunque la revista suele ser prudente con los miembros de la familia Borbón, en esta ocasión ha optado por titular con claridad: "Juan Urdangarin tiene novia".

Lo curioso es que, mientras los hermanos de Juan no conocen a Sophia, sí estaban familiarizados con su anterior pareja. La diferencia es notable: con su exnovio compartían cercanía y amistad, mientras que Sophia todavía es una presencia nueva para ellos.

Juan Urdangarin y Sophia Khan, una pareja unida por el medio ambiente, la espiritualidad y el pilateshttps://t.co/hcqr7g8T3V — Revista ¡HOLA! (@hola) November 4, 2025

Una relación cuidadosamente presentada

Las imágenes difundidas por Hola parecen robadas, pero según varios expertos, son parte de una planificación. Lejos de ser un momento espontáneo capturado por paparazzis, se trataría de un "publirreportaje" diseñado para oficializar la relación. Juan y Sophia recorren los cafés de Chelsea y pasean por calles otoñales, mostrando la relación de manera natural.

La intención es clara: despejar rumores y mostrar al público que Juan ha cerrado un capítulo y comienza otro. Sophia, aunque joven y aún desconocida para la familia, se convierte ahora en parte de la narrativa mediática de los Urdangarin. Los hermanos de Juan aún no han tenido la oportunidad de conocerla, pero su historia con el exnovio, compartida y conocida por toda la familia, sí está presente en la memoria familiar.

Este contraste entre la anterior y la nueva relación subraya un aspecto curioso de la vida amorosa de Juan: su vida privada está cada vez más expuesta, pero siempre bajo control. La estrategia de mostrar su noviazgo sin poner en riesgo su intimidad demuestra que, incluso entre la familia real y sus cercanos, los gestos públicos pueden ser cuidadosamente calculados.