Los vecinos de la infanta Elena están hartos de la falta de educación

Victoria Federica y Froilán han sido motivo de numerosas preocupaciones para su madre, la infanta Elena. Desde que esta se separó de Jaime de Marichalar en 2009, los dos jóvenes atravesaban entonces una complicada etapa de la adolescencia. La infanta asumió la responsabilidad de criarlos y ambos vivieron con ella. Actualmente, Victoria Federica sigue residiendo en el mismo piso de su madre, mientras que Froilán alterna su estancia, ya que hasta hace poco ha estado viviendo en Abu Dabi, una situación gestionada directamente por la Corona.

La infanta Elena siempre tuvo el deseo de que sus hijos completaran una formación universitaria y escogieran una profesión estable. Sin embargo, esto no se ha materializado. Tanto Victoria Federica como Froilán han demostrado dificultades en el ámbito académico, una característica que parece venir de la rama Borbón de la familia. A Froilán, en particular, se le complicaron tanto los estudios que repitió curso y fue enviado a un internado durante dos años para reconducir su educación. Conseguir el título de la ESO no fue un camino sencillo para él.

Las fiestas que se van de madre de la infanta Elena en su piso con sus amigos

En cuanto a la universidad, ninguno de los dos ha logrado culminar una carrera. Aunque se sabe que desde la Casa Real se han tomado medidas para que esta información no trascienda demasiado, el rey emérito, Juan Carlos I, se ha encargado de proteger a sus nietos. Siempre ha tenido una atención especial hacia ellos, considerados sus favoritos, y les ha garantizado respaldo económico. Se dice que ambos reciben mensualmente unos 10.000 euros para cubrir sus gastos y caprichos.

La inclinación de Victoria Federica y Froilán por las fiestas parece ser un rasgo heredado de la infanta Elena. Aunque esta se muestra como una persona seria y reservada en público, en privado es conocida por su afición al teatro, los musicales y el baile. De hecho, en su infancia soñaba con formar parte de una compañía de danza, habiendo estudiado ballet como actividad extracurricular. Además, disfruta mucho de la interpretación.

En su vivienda del barrio madrileño del Niño Jesús, cerca del parque del Retiro, la infanta Elena organiza cenas y reuniones con amigos, muchos de ellos vinculados al mundo de las artes escénicas. Estas reuniones, sin embargo, a veces terminan en auténticas fiestas que generan molestias a los vecinos. Ha habido ocasiones en que las quejas han derivado en llamadas a la policía debido al ruido.

Victoria Federica sigue esta tradición organizando reuniones en casa de su madre cuando esta no está presente, a pesar de tenerlo estrictamente prohibido. Los vecinos están hartos, ya que las celebraciones suelen extenderse hasta altas horas de la madrugada y ocurren entre semana, afectando el descanso de quienes deben madrugar al día siguiente.