Máxima de Holanda, amenazó a Guillermo, con desvelar su oscuro pasado, si no le pagaba un sueldo millonario

La boda entre Máxima de Holanda y Guillermo de Holanda fue el mejor ejemplo de una pantomima hecha matrimonio. La pareja nunca fue formada con base en el amor y a los sentimientos de uno hacia otro, pues, el mayor atractivo de Guillermo para que Máxima se acercara a él, no era otro que su posición de poder, la cual podría brindar mucho dinero y poder a la argentina, que no dudó a la hora de casarse para satisfacer sus deseos de poder y de dinero.

Tan es el interés de Máxima en lo que puede sacar de su esposo, que para ella nunca ha sido ningún problema que Guillermo de Holanda se dedique a pasar más tiempo con sus amantes que con su esposa, pues, al fin y al cabo, Máxima tiene todo lo que necesitaba. Es decir, mucho dinero y mucho poder, el gran anhelo en la vida de la argentina, que, a la postre, ha logrado lo que siempre había soñado.

Máxima guarda, por interés, muchos secretos

La realidad es que es tal el interés de Máxima de Holanda por seguir en su posición de poder, que, según hemos podido saber no le resulta para nada complicado, el hecho de guardarse algunos secretos de la vida de Guillermo de Holanda. Y es que, si hay algo que parece seguro es que el Rey de Países Bajos está acostumbrado a llevar libremente una vida extramatrimonial de lo más activa. Una vida que conoce a la perfección Máxima de Holanda y que, por ahora no develará.

Sin embargo, el silencio de Máxima no ha sido algo regalado, ni por amor ni por nada. La argentina no da puntada sin hilo y, si hay un motivo por el que no cuenta toda la verdad sobre el oscuro pasado de Guillermo de Holanda es porque, como han desvelado medios neerlandeses, pactó que, por su silencio, recibiría un sueldo millonario y un trato de favor. Algo que, se estaría cumpliendo, pues, Máxima no ha dicho nunca nada sobre la vida de su marido.

Una posición de mucho dinero y poder

Por otro lado, Máxima está encantada con su posición actual. La argentina vive sumida en lujos y está llena de poder. Eso por lo que tanto luchó. De este modo que, lejos de querer contar nada de su marido Guillermo, al que está utilizando para saciar su hambre de estar en la posición más alta posible de la sociedad, pues estamos hablando de la Reina de los Países Bajos.