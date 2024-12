Máxima de Holanda guarda un oscuro pasado en Argentina, por el que está enfrentada con la Reina Letizia

No es ningún secreto que, si hay algo que siempre ha gustado a Máxima de Holanda, es el dinero y el poder. La argentina llegó a la Casa Real de los Países Bajos, no por amor ni por haber desarrollado un gran vínculo afectivo con Guillermo de Holanda, sino que lo hizo por puro interés a la hora de alcanzar ese gran objetivo de estar en la cúspide de la sociedad a nivel económico y en cuanto a poder.

Tan es así, que como han confirmado fuentes cercanas a Máxima, el pasado de la Reina de Holanda en Argentina es más que revelador. Pues, como ya es más que conocido, la vida juvenil de Máxima se basó, durante años, en buscar a hombres con dinero y poder para casarse con ellos y absorber todos aquellos beneficios derivados de la posición de dichos hombres. Un tema que, según hemos podido saber, acabó siendo uno de los principales motivos por los que acabó peleada con la Reina Letizia, pues, según han desvelado en Países Bajos, la Reina de España le recriminó a Máxima su oscuro pasado.

Máxima no soporta que le hablen de su vida pasada

La realidad es que Máxima de Holanda no está nada orgullosa de su pasado. Es por este motivo que, tal y como se ha revelado, la Reina de Países Bajos detesta que le recuerden todo lo que hizo antes de llegar a la Realeza. Sin embargo, a sabiendas de lo que podría implicar, Letizia habría bromeado sobre dicho tema con la que era su amiga Máxima, lo que llevó a una importante discusión entre ambas y a la posterior ruptura total entre la Reina española y la neerlandesa.

En este mismo sentido, a raíz de dicha pelea, las relaciones institucionales entre la Casa Real de España y la de Países Bajos, quedaron absolutamente rotas. Pues, entre declaraciones controvertidas por parte de Máxima y la posterior reacción de Letizia, todo acabó a las malas y con las dos reinas peleadas y sin dirigirse la palabra.

Máxima y Letizia, vetadas mutuamente

Ante esta batalla de egos, Máxima y Letizia no solo no han realizado ningún acercamiento a lo largo de los últimos años, sino que su relación ha empeorado. Pues, mientras que la argentina la vetó del Palacio Real de Holanda, Letizia hizo lo propio, al prohibir la entrada de Máxima a Zarzuela. Dejando claro que entre ellas ya no hay solución posible.

Así pues, fue a raíz de una broma en mal momento de Letizia que su relación con Máxima de Holanda acabó absolutamente rota.