No es ninguna novedad, cuando salen a la luz, informaciones que acusan a Máxima de Holanda, de haber llegado al trono de los Países Bajos después de haber estado, durante muchos años, buscando a hombres llenos de dinero y poder. Una búsqueda que llevó a la argentina, a conocer a Guillermo de Holanda, quien ahora es su esposo y el vehículo que Máxima ha usado para catapultarse hasta lo más alto de la sociedad y saciar su sed de dinero y de poder. Unos beneficios que no le han llegado sin un importante coste.

Ante esta situación y otras incontables infidelidades por parte de su marido, Máxima de Holanda acabó cayendo en una profunda depresión, la cual la llevó a pasar unos meses especialmente complicados a lo largo de este año 2024. Y es que, a pesar de contar con todo el poder y dinero que quería, el hecho de ver como Guillermo le era infiel de forma sistemática, acabó causando estragos en la salud mental de la argentina, que nunca pudo superar esa situación tan complicada para ella.

Sola, infeliz y sin amigos cerca

Por si no fuera suficiente con las múltiples infidelidades por parte de Guillermo de Holanda, Máxima ha estado pasando unos meses realmente complicados en Países Bajos, donde, según confirmaron fuentes cercanas, se siente muy sola. No solo por el hecho de llevar una vida absolutamente separada de la de su marido, sino por el hecho de no tener cerca ni a sus familiares más queridos ni a su grupo de amigos, lo que habría empeorado una depresión ciertamente profunda que ni los lujos que tanto anhelo, pueden acabar.

En este sentido, no fueron pocos los especialistas que recomendaron a Máxima que se divorciara de su marido y que dedicara el tiempo para ella misma y para pasar la vida junto a los suyos. Lo que implicaría que la argentina dejara por completo su lujosa vida en Países Bajos, donde es una figura de la más alta sociedad, algo que, con el divorcio se acabaría.

Máxima, dispuesta a sufrir para cumplir sus deseos

La realidad es que Máxima de Holanda está más que abierta a seguir sufriendo en silencio, con tal de mantenerse en el poder. La argentina no está por la labor de soltar su posición de poder y, por mala que sea su situación psicológica, Máxima seguirá en sus trece y no dejará su conveniente matrimonio con Guillermo de Holanda.

Así pues, a pesar de haber logrado todos sus sueños, gracias al matrimonio con Guillermo, Máxima de Holanda sufre, en silencio, una depresión que le está haciendo pasar una época muy complicada en su vida.