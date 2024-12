Máxima de Holanda ya no aguanta vivir con Guillermo y se marchará, de forma indefinida a Argentina

La relación entre Máxima de Holanda y su marido, el Rey Guillermo se ha convertido en una de las mayores farsas de toda la Realeza de Europa. El matrimonio de los Reyes de Países Bajos ya no se aguanta por ningún lado y solamente el interés mutuo en evitar problemas hace que no hayan tomado la decisión de divorciarse. Y es que, ante las constantes infidelidades por parte de Guillermo de Holanda, Máxima ya habría llegado al límite de sus fuerzas. Una situación que ha acabado superando a la argentina, que ya no quiere seguir cerca de su marido, con el que se casó por intereses económicos y de poder.

En este sentido, según han podido saber fuentes cercanas a la Casa Real de Países Bajos, Máxima de Holanda habría llegado al límite en esta Navidad, momento en el que, según han confirmado, ha tomado la decisión de usar este periodo vacacional para volar hasta Argentina y alejarse de todo de forma indefinida, para tratar de reponer fuerzas y mantener un matrimonio que se aguanta por ningún lado. Un parón, el de Máxima que ni se hará público y tampoco se sabe hasta cuando podría durar, pues, la Reina de Países Bajos se ha ido a su país natal sin dar ninguna fecha de regreso.

Máxima atraviesa un complicado proceso de depresión

La realidad es que hace tiempo que las infidelidades de su marido han comenzado a hacer mella en la salud mental de Máxima de Holanda. Quien comenzó tomándose bastante bien que su esposa la engañara, pero que, con el paso del tiempo ha ido cayendo en la infelicidad y en la soledad. Y es que, por si no fuera poco el hecho de ver a su marido en la cama con otras mujeres, Máxima está absolutamente alejada de las personas a las que más quiere, pues ella vive en Países Bajos y sus amigas más cercanas en Argentina.

Una situación que habría acabado provocando que Máxima viajara sin billete de vuelta a Argentina para pasar esta recta final de año junto a las personas que más quiere y para, de paso, estar absolutamente alejada y desconectada de todo lo que pueda hacer un Guillermo de Holanda al que ya no quiere ni puede ver cerca.

Guillermo no cambia sus viejas costumbres

Por su parte, el que no parece dispuesto a hacer nada es el Rey Guillermo, quien sabe que Máxima le va a aguantar todo lo que haga y el cual no parece dispuesto a cambiar nada de su vida habitual. Y es que, lejos de cambiar su estilo de vida, Guillermo sigue manteniendo el contacto con sus amantes.